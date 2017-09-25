خدا بخش عرب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه برای همایش توسعه شرق استان سمنان ۱۷ فرصت سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: این سرمایه گذاری ها در قالب تولید اسانس طبیعی و بسته بندی گیاهان دارویی با ظرفیت ۴۵۰ تن، احداث زنجیره کشتار و ذخیره سازی، بسته بندی و تولید غذای آماده بر پایه گوشت مرغ، تولید قارچ خوراکی و انواع محصولات گلخانهای، پرورش گاو شیری و پروژههایی از این دست را شامل میشود.
وی با بیان اینکه ۲۷ طرح سرمایهگذاری جهاد کشاورزی سمنان در همایش گذشته به امضا رسید، افزود: ارزش این طرحها ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این تعداد چهار طرح به اجرا رسید و ۲۳ طرح دیگر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ الی ۸۰ درصد در حال انجام است.
معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه برگزاری همایش سرمایه گذاری شرق استان می تواند به تولید کنندگان و سرمایه گذاران انگیزه بیشتر برای فعالیت اقتصادی دهد، ابراز داشت: پرورش نژاد شیری بز بسیار ظرفیت مطلوبی است چرا که بازخورد این قابلیت به طور ویژه در بیارجمند به طور کامل مشاهده شد که اگر رفع موانع سرمایه گذاری صورت گیرد سرمایه گذار عمده با دو هزار راس پروژه را عملیاتی می کند.
عرب تصریح کرد: پرورش گاو شیری با ظرفیت یک هزار راس از دیگر پروژههای در دست اقدام برای حضور سرمایهگذار است که اگر بحث تامین آب به عنوان اصلیترین نیاز این واحد برطرف شود میتواند به شکل عملیاتی شدن برسد.
وی افزود: با توجه به میزان قابل توجه شیر خام در شاهرود با تولید روزانه بیش از ۱۸۰ تن که کمتر از نصف این میزان در استان فراوری و بخش عمده ای از آن به استان های دیگر حمل می شود اگر مساعدت مسئولان فراهم باشد طرح توسعه فرآورده های لبنی را می توان به شرایط اقتصادیتر رساند.
همایش توسعه شرق استان سمنان اسفند ماه سال جاری به میزبانی شاهرود برگزار میشود.
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