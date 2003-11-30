ايمان مبعلي بخشيده شد

به گزارش خبرنگار" مهر" به دنبال اعتراض شديد ايمان مبعلي نسبت به تعويض خود درجريان ديدارفولاد خوزستان وسايپا، مسائل مختلفي پيرامون اين اتفاق مطرح شد اما كميته انظباطي باشگاه فولاد به تمامي اين شايعات پايان داد.

درجلسه اي كه به منظوررسيدگي به همين موضوع درباشگاه فولاد با حضور مسعود رضائيان مديرباشگاه فولاد، بوناچيچ سرمربي وسرپرست اين تيم برگزارشد، ايمان مبعلي با بيان پاره اي توضيحات، نسبت به رفتارخود ابرازپشيماني كرد وقول داد تا پس ازاين چنين رفتاري را تكرار نكند. كميته انضباطي باشگاه نيزبااظهارندامت مبعلي ازاتخاذ تصميمات جدي درمورد وي خوداري كرد وتنها به تذكرشفاهي به هافبك ملي پوش فولاد اكتفا كرد.

رضائيان مديرباشگاه فولاد درخصوص تشكيل جلسه كميته انضباطي اين باشگاه به همكارما گفت: مبعلي يكي ازپديده هاي فوتبال ماست كه شايد بخاطرخستگي فشاربازي هاي ملي و باشگاهي مرتكب چنين اشتباهي شد كه با ابرازپشيماني نسبت به رفتارخود مورد بخشش قرارگرفت واميدواريم از اين بازيكن با اخلاق فوتبال كشورمان ديگرچنين اعمالي تكرارنشود.