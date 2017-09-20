زنگ جوانه ها در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در مراسم جشن جوانه ها اظهار داشت: امسال حدود 34 هزار دانش آموز در دوره متوسطه اول سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

سید رضا میرزایی با اشاره به اینکه بهار تعلیم و تربیت به عنوان پروژه مهر نامگذاری شده است، بیان کرد: در این پروژه فضایی را ایجاد کردیم که دانش آموزان بتوانند به پرورش ابعاد جسمانی و روحانی خود بپردازند.

وی ادامه داد: در تقابل دنیای غرب با دنیایی که ما در آن نفس می کشیم فضایی به وجود آمده که دانش آموزان می توانند به پرورش ابعاد وجودی خود بپردازند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر نگاه پدران و مادران به فرزندان خود تک بعدی است، بیان داشت: رسالت آموزش و پرورش این است که امیدهای آینده کشور تک بعدی پرورش پیدا نکنند.

میرزایی با اشاره به اینکه هدف آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با توجه به ارزش های اسلامی پرورش فردی در تراز جمهوری اسلامی است، عنوان داشت: در این راستا طرح خوداتکایی اجرا می شود که در این طرح دانش آموز می تواند ابعاد وجودی خود ار نشان داده و استعدادهای خود را بروز دهد.

وی اجرای طرح کاشف و شهاب را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در این راستا عنوان کرد.