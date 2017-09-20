تولید شیر تخمیری پروبیوتیک/ پیشگیری از عفونت های دستگاه گوارش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، محمد امین حجازی عضو هیات علمی این پژوهشکده و مجری طرح دراین باره گفت: در شیر تخمیری پروبیوتیک که با استفاده از استارترهای بومی تولید شده میزان کلسترول ۵۰ درصد کمتر از شیر کامل است و میزان نمک آن هم ۸۰ درصد کمتر از نوشیدنی های تخمیری رایج است.

وی افزود: برخورداری از باکتری های پروبیوتیک با قابلیت کاهش کلسترول و تولیدکننده باکتریوسین از جمله ویژگی های شیر تخمیری پروبیوتیک است.

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، تنظیم کلسترول خون، جلوگیری از عفونت های سیستم گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن را از فواید استفاده از این محصول عنوان کرد.

حجازی گفت: شیر تخمیری پروبیوتیک برای افراد حساس به لاکتوز شیر، بیماران قلبی به دلیل کم نمک بودن و افراد با فشار خون بالا بسیار قابل استفاده است.

به گفته وی، شیر کامل گاو، گونه های مختلف لاکتوباسیل پروبیوتیک بومی، عصاره گیاهان دارویی، نمک تصفیه شده ۲ درصد (که ۸۰ درصد کمتر از نوشیدنی های تخمیری رایج است) ترکیبات این محصول را تشکیل می دهد.

این دستاورد ناشی از فناوری های زیستی، توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران که ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه جاری در سالن شبستان مصلی تهران در حال برگزاری است، رونمایی شد.