نباید رابطه میان توسعه یافتگی و ضریب نفوذ بیمه را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیت های صنعت بیمه در کشور برای پوشش ریسک های بازرگانی گفت: فعالان بازرگانی می توانند با بهره گیری از پتانسیل های موجود در صنعت بیمه کشور، کالا ها و خدمات صادراتی خود را با اطمینان خاطر بیمه کنند.

وی افزود: صنعت بیمه ما توان پوشش بیمه ای صادرات کشور به جز ریسک های سیاسی را دارد و باید در سطح بین المللی بیشتر دیده شود.

همتی با اشاره به رشد ضریب نفوذ بیمه در سال های اخیر گفت: عامل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورهای دیگر علاوه بر ارتباط مستقیم آن با توسعه یافتگی، بیمه های عمر است.

وی گفت: در حال حاضر سهم بیمه های عمر در کشور ما ۱۴ درصد است که برای تغییر رتبه ضریب نفوذ بیمه کشور باید تا ۵۰ درصد رشد یابد.

رئیس کل بیمه مرکزی در همین راستا از ارائه تسهیلات ویژه برای ایجاد شرکت های تخصصی بیمه عمر خبر داد و گفت: در مصوبات اخیر شورای عالی بیمه، به شرکت های بیمه برای ایجاد شرکتهای تخصصی بیمه عمر مجوز داده شد تا بتوانند با شیوه بازاریابی خاص، بیمه های عمر را بیش از پیش در میان مردم رواج دهند.

همتی با اشاره به اهمیت بیمه های اعتباری گروهی، از برنامه های بیمه مرکزی برای توسعه این نوع بیمه ها و نیز بیمه مسئولیت تولید کننده در قبال مصرف کننده خبر داد.