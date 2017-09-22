کادر فنی کشتی آزاد نیاز به احیا و تقویت دارد

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر تصمیمی در شورای فنی در این راستا بر مبنای استفاده از بهترین مربیان حال حاضر کشتی آزاد اتخاد خواهد شد، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون کشتی و شورای فنی، تقویت کادر فنی تیم ملی است که این کار بزودی پس از برگزاری نشست ویژه شورا پس از بازگشت تیم از بازیهای داخل سالن آسیا صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: کشتی آزاد بعد از رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه و کسب نتایج ضعیف نیاز به آسیب شناسی دارد که این موضوع در دستور کار شورای فنی است. ضمن اینکه ما برای حضوری موفق در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، نباید زمان را به سادگی از دست دهیم و باید هر چه سریعتر برای آینده برنامه ریزی دقیق و منسجمی انجام دهیم.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان افزود: گزینه های مختلفی در شورای فنی برای حضور در کادر فنی و تقویت توان این مربیان مطرح است که قبل از معرفی آنها باید به جمع بندی نهایی برسیم. آنچه مسلم است بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ خواهد شد تا دیگر شاهد نتایج مشابهی مثل رقابتهای جهانی فرانسه نباشیم.

جوادی از سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به عنوان یکی از بااخلاق ترین قهرمانان این رشته یاد کرد و گفت: محمد طلایی نتایج بسیار خوبی در رده جوانان کسب کرد و به جرات می توان او را یکی از بااخلاق ترین قهرمانان کشتی ایران و جهان خواند. او یک مربی قابل احترام و توانمند است که در طول سالها حضور در کسوت مربیگری نشان داده، توان فنی و تکنیکی بالایی دارد و می توان همواره در پتانسیل او بهره برد.

عضو شورای فنی کشتی آزاد در پایان با تاکید بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین رده های مختلف گفت: ما باید همواره بین تیم های نوجوانان و جوانان و همچنین بزرگسالان، نوعی هماهنگی و تعامل داشته باشیم و افرادی که به عنوان اعضای کادر فنی این تیم ها هستند باید همدل و متحد به دنبال یک هدف واحد و مشخص باشند.