بازسازی عملیات بدر در یاسوج/ نمایش موشک شهاب ۳ در رژه ۳۱ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر انصاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: بازسازی عملیات بدر از روز یکم تا ششم مهر ماه در شهر یاسوج انجام خواهد شد و از تمام مردم استان برای شرکت در این برنامه دعوت می شود.

انصاری عنوان کرد: رژه با صلابت و مقتدرانه نیروهای مسلح نیز در ۳۱ شهریور برگزار می شود.

انصاری بیان داشت: رژه شهرستان بویراحمد و دنا صبح همین روز و رژه شهرستان های گرمسیری بعد از ظهر ۳۱ شهریور برگزار می شود.

وی ابراز داشت: موشک شهاب سه در رژه سال جاری نمایش داده خواهد شد، و همچنین تلاش می شود این رژه با صلابت و هرچه بهتر برگزار شود.

انصاری با اشاره به عنوان گذاری روزهای هفته دفاع مقدس گفت: ۳۱ شهریور، روز رژه و نمایش اقتدار به عنوان (معنویت، اقتدار نیروهای مسلح، وحدت ملی و سلامت) یکم مهرماه به عنوان (علم و فناوری، جوانان و سربازان) دوم مهر (ولایت مداری، همبستگی ملی و دفاع همه جانبه) سوم مهرماه به عنوان (اقتصاد مقاومتی، خودباوری، پشتیبانی مردم و اصناف) چهارم مهر ماه با عنوان (بصیرت افزایی، دشمن شناسی، بیداری اسلامی و استکبار ستیزی) پنجم مهر ماه (رزمندگان، پیشکسوتان، زنان اسوه های صبر و مقاومت) ششم مهر ماه (شهیدان، جانبازان و ایثارگران و همچنین هفتم مهرماه با عنوان فرماندهان، عزت مداران و حماسه آفرینان است و برنامه هایی برای تمام روزها هدفگذاری شده است.

وی افزود: برای ۳۱ شهریور نیز برنامه های مناسبی مشخص شده است و همچنین تلفیق عاشورا و دفاع مقدس را با برگزاری مراسماتی مانند مداحی شاهد خواهیم بود.

انصاری با اشاره به نقش رسانه ها در مقابله با جنگ نرم دشمن تصریح کرد: اصحاب رسانه سربازان نظام اسلامی در عرصه جنگ نرم هستند و در خط مقدم حضور دارند و دشمن در تبلیغات بر علیه نظام هجمه های شدیدی را به کار می برد و رسانه ها ظرفیت بالایی برای مقابله با این جنگ نرم دارند.

انصاری خاطرنشان کرد: ارائه و به تصویرکشیدن خدمات نظام و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط رسانه ها لازم است.

انصاری گفت: رسانه ها به عنوان پاسداران نظام اسلامی در عرصه جنگ نرم و فضای مجازی می توانند تاثیر بالایی داشته باشند.

وی افزود: ‌دشمنان هر لحظه در حال تدوین یک سناریوی جدید برای وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی ایران هستند.

جانشین فرماندهی سپاه فتح استان بیان داشت: آمریکا و استکبار جهانی حامی اصلی تروریسم است و بیش از ۱۷ هزار شهید ترور گواه بر تروریسم پروری استکبار و آمریکا است.

انصاری گفت: دشمنان با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و به دشمنی می پردازند و عمق دشمنی آنها در رفتار و کار این دشمنان مشخص است.

