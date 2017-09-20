به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درج گزارش«حضور فرمایشی رسانه در سفر آقای وزیر/ مطالبات پاسخ مشخص نگرفت» اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل جوابیه ای به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرده که به شرح ذیل است.

پیرو درج مطلبی با عنوان «وزیر راه در ابتدا احداث باند دوم اردبیل- سرچم را کلنگ زنی و سپس از پروژه فیروزآباد – خلخال بازدید کرد و در کمال تعجب پروژه‌ای که در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده بود را بار دیگر افتتاح کرد»، مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می گردد شایسته است نسبت به درج جوابیه اقدام فرمایید.

«در اسفند ماه سال ۹۵ به علت ریزش کوه و احتمال خطر جانی در جاده قدیم خلخال - کوثر، کمیته بحران استان تصمیم به مسدود کردن جاده فوق گرفت، علی رغم نواقصات و عدم تکمیل پروژه جدید الاحداث فیروزآباد-خلخال، در شورای فنی با هماهنگی پلیس راه استان نسبت به هدایت ترافیک و بهره برداری موقت از پروژه گرفته شد نه افتتاح رسمی.

نظر به اینکه جاده فوق از اهمیت زیادی برای شهرستان خلخال از نظر رونق اقتصادی داشته و تنها جاده با مشخصات راه اصلی که در سخت ترین منطقه بطول ۲۷ کیلومتر بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان هزینه شده است و با تکمیل نهایی قطعات ۱و۲و۳ محور فوق توسط وزیر راه شهرسازی افتتاح شد. ضمنا خاطر نشان می شود قطعه ۴ محور به عنوان کمربندی خلخال و سه تقاطع غیرهمسطح در دست اجرا می باشد که با حضور مقام عالی وزارت در پروژه و صدور دستور تسریع در اجرای عملیات، در آینده نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری قطعه ۴ (کمربندی خلخال) و تقاطع ها خواهیم بود».