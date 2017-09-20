شروط بارزانی برای تعویق همه پرسی کردستان چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی «الاخبار»، پافشاری اربیل بر برگزاری همه پرسی و عزم بغداد بر مقابله با آن در حالی که همه جریان های بین المللی و منطقه ای از دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق حمایت می کنند باعث شده تا این لحظه آینده همه پرسی کردستان عراق مبهم باشد.

روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی در این باره نوشته که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در طول مدت زمان گذشته در مذاکره با جریان های کُرد از یک سو و رایزنی با دولت مرکزی عراق از سوی دیگر تلاش کرده تا از مسأله همه پرسی کردستان عراق بالاترین میزان منافع را برای خود دست و پا کند.

به همین دلیل بارزانی شروط متعددی برای عدول از تصمیم خود برای برگزاری همه پرسی کردستان در نظر گرفته است، روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه سیاسی عراقی نوشته که شروط بارزانی برای تعویق همه پرسی کردستان به شرح زیر است:

دولت عراق بودجه معوقه اقلیم کردستان از سال 2013 تا 2017 را پرداخت کند، حقوق نیروهای پیشمرگه کردستان را بپردازد. مناطق مورد مناقشه را بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق به کردستان الحاق کند، مذاکرات بغداد و اربیل تحت نظارت سازمان ملل و با ضمانت های بین المللی باشد، پارلمان عراق قانونی تصویب کند تا بر اساس آن به کردستان این مجوز داده شود که نفت و گاز این منطقه را صادر کند و سود حاصل از آن تحت تصرف اقلیم کردستان باشد و در عین حال کردستان عراق حق مالکیت بر ذخایر نفتی اقیم کردستان را در اختیار داشته باشد.

به این ترتیب همه پرسی به مدت دو سال به تعویق بیافتد و اگر دولت مرکزی از وظایف خود در این زمینه عدول کند بارزانی این حق را دارد که دولت کُردی در کردستان تشکیل دهد. بر اساس این خبر دولت مرکزی عراق با این شروط بارزانی موافقت نکرده است و دو طرف به توافق رسیده اند تا مذاکرات در این زمینه را ادامه دهند.

الاخبار نوشته که وضعیت پیچیده فعلی در اقلیم کردستان به شکلی است که ممکن است به تشکیل دولت کردستان منتهی شود اما این دولت مانند دولت موسوم به «مهاباد» عمری کوتاه خواهد داشت یا اینکه آغاز گر فاجعه جدیدی برای مردم کرد عراق باشد که به جنگی عراقی و کردی تبدیل خواهد شد. این روزنامه نوشته این جنگ ممکن است حاصل تبدیل شدن پروژه مردم کردستان به پروژه خانواده بارزانی باشد.