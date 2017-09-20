  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین:

مشارکت قزوینی ها در جشن عاطفه ها از مرز ۶۰۰ میلیون تومان گذشت

قزوین- معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین گفت: مردم استان قزوین تاکنون در جشن عاطفه ها بیش از ۶۰۰ میلیون تومان مشارکت داشته اند.

محمد صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار برای محرومان را نباید اداری دید، گفت: کار در امداد با نگاه اداری پیش نمی رود بلکه باید خود را مدیون محرومان و بدهکار به آنها بدانیم تا بتوانیم نتیجه را در زندگی آنها ببینیم.

وی ادامه داد: بیان این حرف ها شعار نیست و قرار نیست در زمینه خدمت به محرومان جامعه خود را در چارچوب برخی قواعد اداری متوقف کنیم بلکه با رعایت ضوابط و مقررات و همچنین تعهدات و تکالیف شرعی می توانیم به محرومان جامعه خدمت کنیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین با تقدیر از حضور و مشارکت مردم در جشن عاطفه ها بیان کرد: شاید دو روز به عنوان جشن عاطفه ها اعلام شد ولی خوشبختانه مردم خود را مقید به این دو روز نمی دانند و کمک های مردمی در حال دریافت است.

وی اعلام کرد: کمک های مردمی تاکنون از ۶۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است و پیش بینی می کنیم با این روند شاهد رشد قابل توجهی در مشارکت مردمی در جشن عاطفه ها باشیم.

صیادی از مددکاران خواست تا نسبت به توانمندی و ظرفیت خانواده ها برای توانمندسازی توجه داشته باشند و عنوان کرد: اشتغال و کسب درآمد کلید حل مشکل خانواده تحت حمایت است و در این میان کمیته امداد امام خمینی (ره) برای استقلال معیشتی این خانواده ها برنامه های مختلفی را تدارک دیده است.

وی با اشاره به اجرای طرح اکرام و محسنین افزود: طرح محسنین شامل آن دسته از خانواده های نیازمند می شود که دارای سرپرست بیمار، معلول، ازکار افتاده و یا زندانی هستند که در حال حاضر ۶ هزار و۸۸۹ حامی در طرح محسنین مشارکت دارند و حمایت از ۳هزار و ۴ فرزند نیازمند را بر عهده گرفته اند که در ۴ ماهه امسال بیش از ۴۵۰ میلیون تومان به این فرزندان کمک شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین گفت: در طرح اکرام ایتام نیز ۲۰ هزار و ۵۱۴  حامی حمایت از یک  هزار و ۷۴۸ یتیم تحت حمایت امداد را بر عهده دارند که در ۴ ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به ایتام تحت حمایت کمک کرده اند.

وی توضیح داد: در حال حاضر میانگین دریافتی ایتام از محل کمک حامیان بیش از ۳۰۰ هزار تومان است که باید این رقم را افزایش داده و سطح متناسبی را در میان ایتام ایجاد کنیم.

صیادی از کارکنان کمیته امداد امام (ره) خواست استفاده از روش های نوین را برای مشارکت مردم جدی بیگیرند و یادآورشد: سامانه پیامکی *۰۲۸#۰۸۸۷۷* و  برنامه سکه از جمله روش های نوین مشارکت مردمی هستند که می تواند در سهولت دریافت و هزینه کرد کمک های مردمی موثر باشد و لازم است در این زمینه تبلیغات میدانی داشته باشیم تا مردم با این روش های جدید آشنا شوند.

