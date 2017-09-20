دلار درجا زد؛ سهام آسیایی ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر به رویترز، روز چهارشنبه پس از این که سهام والاستریت دوباره به بالاترین سطح خود رسید و رکورد زد، سهام آسیایی اغلب ثابت باقی ماندند. این درحالی است که تحرکات بازار با انتظار برای نتیجه نشست فدرال رزرو که در اواخر امروز اعلام خواهد شد، محدود شده است.
علیرغم بالا رفتن تنشهای مربوط به کرهشمالی پس از بیانات شدیدالحن شب گذشته ترامپ در سازمان ملل، احتیاط بازارهای مالی قبل از پایان جلسه فدرال رزرو، باعث شد برخی سرمایهگذاران فعلا در مورد وضعیت مالی خود تصمیمگیری نکنند.
قرار است فدرال رزرو تصمیم خود را راس ساعت ۱۸ به وقت جهانی چهارشنبه اعلام کند و انتظار میرود پس از این نشست دو روزه نرخ بهره را ثابت نگاه دارد اما احتمالا شروع به کاهش اوراق قرضه حجیم خود خواهد کرد و احتمالا این امر از ماههای آینده آغاز خواهد شد.
شاخص گسترده آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی ۰.۰۵ درصد افزایش یافت.
نیکی ژاپن کاملا بدون تغییر بود. شاخص شانگهای ۰.۳ درصد رشد کرد درحالی که هانگسنگ در هنگکنگ ۰.۲ درصد افزایش یافت.
در آمریکا هم با رشد قابل توجه سهام شرکتهای مالی، سه شاخص برتر این کشور بالا رفتند و در مقادیر رکوردی خود بسته شدند.
با افزایش سود خزانهداری به بیشترین میزان یک ماهه خود درست قبل از جلسه سیاستگذاری بانک مرکزی، دلار حول بیشترین مقدار ۸ هفتهای خود در برابر ین معامله شد.
دلار پس از این که در طول شب به بالاترین میزان خود از اواخر ماه جولای دست یافت و به نرخ برابری ۱۱۱.۸۸ ین رسید، با کمی تغییر در ۱۱۱.۴۶۰ ین بسته شد.
