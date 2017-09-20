۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

سامان دهی شبکه حمل و نقل عمومی شمال تهران در آستانه مهر

شمیرانات- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران از سامان دهی شبکه حمل و نقل عمومی شمال تهران در آستانه مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطلب توجهی ظهر چهارشنبه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: حمل و نقل عمومی مهمترین و اصلی ترین انتخاب دانش آموزان در جابه جایی ها است و  در آغاز مهر به دلیل این که  بیشتر سفرهای دانش آموزی از طریق شبکه حمل و نقل عمومی ، تاکسی رانی و اتوبوسرانی انجام می شود، ساماندهی پایانه ها، ایستگاه ها و ... در سطح منطقه به خصوص اطراف مدارس و مراکز آموزشی  در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.

وی هماهنگی و تعامل با پلیس راهور منطقه را از الزامات طرح استقبال از مهر دانست و گفت: با توجه به ازدحام ترافیک در اول مهر ماه و بی نظمی در تردد وسایل نقلیه در اطراف مدارس و معابر اصلی شمال تهران با پلیس راهور ، هماهنگی های لازم انجام شده و با استقرار این عزیزان در نقاط اصلی منطقه ترافیکی روان را خواهیم داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران در خصوص ساماندهی سرویس های مدارس افزود: ساماندهی سرویس های مدارس و آموزش به رانندگان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان تاکسی رانی شروع شده است.

توجهی آموزش فرهنگ ترافیک را بخش دیگری از فعالیت های  ترافیکی دانست و گفت: آموزش فرهنگ ترافیک در مدارس ، سراهای محلات و... در قالب گروه های نمایشی ، بسته های آموزشی و... اجرا می شود و گذربانان مدارس تجهیز و آموزش می بینند.

