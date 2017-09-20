ندای مبارزه با استکبار جهانی ملت ایران خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور روز چهارشنبه در نشست اعضای ستاد برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: دشمنان با توسل به اشکال مختلف تلاش دارند این روحیه استقلال طلب و دفاع از مظلوم را در ملت ایران از بین ببرند ولی غافلند که ملت ایران با توجه به تاسی به مکتب اهل البیت (ع) هرگز اجازه به متجاوزان برای تسلط بر این آب و خاک را نداده و نمی دهد.

وی افزود: امروز نیز دشمنان به سرکردگی امریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی و همراهی اذناب انها در منطقه می خواهد مطامع شوم و پلید خود را اجرایی کند که در ساه محور مقاومت به رهبری ایران اسلامی نتوانسه به خواهسته های خود دست یابد.

سرپرست شئورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام یادآور شد: یکی از روزهای تاریخ سراسر افتخار ایران اسلامی یوم الله ۱۳ آبان است که از سوی امام راحل به عنوان حتی انقلاب دوم نامیده شد و بر همه دلسوزان نظام واجب است در جهت حفظ ارمتان های این روز تلاش کنند.

چراغی پور تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به شرایط حساس کشور در منطقه و جهان باید مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی متفاوت تر از سال های گذشته برگزار شود.

وی گفت: امروز مبارزه با استکبار و نظام سلطه به عنوان موضوعی فراگیر در میان ملت های آزادی خواه مطرح بوده که ایران اسلامی پرچمدار این نهضت محسوب می شود.