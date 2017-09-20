به گزارش خبرنگار مهر، نقل فاننشیال تریبون، شش منبع صنعتی روز سه شنبه خبر دادند که شرکت ملی نفت ایران به خریداران خود در آسیا اطلاع داد که احتمالا صادرات میعانات گازی خود را در ماه اکتبر، به علت عملیات تعمیر و نگهداری در میدان گازی پارس جنوبی، کاهش خواهد داد.



به گفته یکی از منابع، شرکت ملی نفت ایران در این ماه حداقل تا یک میلیون بشکه از تولید خود خواهد کاست. فایننشیال تریبون به نقل از رویترز نوشت که:« این شرکت ماهیانه حدود ۱۵ میلیون بشکه از میعانات گازی میدان پارس جنوبی را صادر می‌کند».

منبع دوم خبر داد که افت صادرات ماه اکتبر میعانات گازی ایران از در حال صورت می‌گیرد که شرکت یونی‌پک چین بارگیری محموله از ایران را در ماه اکتبر دوباره از سر می‌گیرد. یونی‌پک که بازوی تجاری بزرگترین شرکت پالایشگاهی آسیا، سینوپک، است معمولا در ماه‌های تابستانی به علت محدودیت‌های زیست‌محیطی در بنادر چین، واردات خود را متوقف می‌کند.اما بعد از تابستان، مجددا واردات را از سر می گیرد اما هم اکنون از سر گیری واردات چین، با کاهش تولید ایران همزمان شده است.

منبع سوم هم به فایننشیال تریبون گفته که تقاضا برای میعانات گازی ایران با تداوم فعالیت آزمایشی یک بخش جدید در پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، بالا رفته است.

فایننشیال تریبون نوشته است: افزایش تقاضای چین و کاهش صادرات ایران باعث تقویت قیمت میعانات گازی قطر شده است. به طوری که قیمت پیش خرید میعانات گازی کم‌سولفور قطر، برای تحویل در ماه نوامبر، با ۷۰ سنت افزایش قیمت نسبت به ماه قبل روبرو شد.