تيم كارشناسان ، مهندسان ، باستان شناسان و مرمت گران ايراني و خارجي از بافت تاريخي يزد وميبد بازديد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نهمين كنفرانس بين المللي مطالعه وحفاظت از معماري خشتي بازديد از بافت تاريخي يزد يكي از برنامه هاي نخستين روز اين كنفرانس بود كه با استقبال بسيار خوب شركت كنندگان داخلي و خارجي برگزار شد.

در اين برنامه شركت كنندگان بصورت تيمهاي مستقل دركنار يك راهنما از بناهاي مهم و با ارزش اين بافت نظير زندان اسكندر- مسجد جامع يزد و ... بازديد كردند و با زواياي مختلف معماري اين بافت از نزديك آشنا شدند.

ويژگي هاي معماري ، فضا سازي و فرم بناهاي بافت تاريخي يزد از جمله موضوعاتي بود كه در اين بازديد توجه شركت كنندگان خارجي حاضر در كنفرانس را برانگيخت.

اكثر شركت كنندگان با اظهار شگفتي از ويژگيهاي بافت تاريخي يزد نظير معابر - تكيه ها - آب انبارها - يخچالها و بادگيرها در منحصر به فرد بودن اين معماري تاكيد كردند.

درادامه اين برنامه شركت كنندگان از بافت تاريخي شهر ميبد بناهايي چون نارين قلعه و مجموعه عباسي بازديد كردند پايان بخش اين برنامه سخنراني رييس سازمان ميراث فرهنگي ايران بود.

سيد محمد بهشتي در كاروانسراي عباسي شهرستان ميبد با تاكيد بر ويژگيهاي بسيار با ارزش بناهاي خشتي استان يزد از مهمانداري مردم اين استان تشكر كرد.

استاندار و شهردار يزد به همراه جمعي از اساتيد دانشگاه و فرماندهان نيروهاي انتظامي شركت كنندگان را در اين بازديد همراهي مي كردند.