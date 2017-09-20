تکذیب ارتباط قتل عام اسلام آباد غرب با پرونده گلیم و گبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای استان کرمانشاه، مهدی قنادی، با بیان اینکه اخیرا یکی از رسانه های کرمانشاه اقدام به درج خبری مبنی بر ارتباط موضوع قتل عام خانوادگی در اسلام آباد غرب با پرونده گلیم و گبه کرده است، افزود: در این خبر اظهار شده است که پدر این خانواده که ز مالباختگان پرونده گلیم و گبه بوده است، ابتدا همسر و دو فرزندانش را و سپس خود را به قتل رسانده است.

وی تاکید کرد: با بررسی های به عمل آمده در دادسرای کرمانشاه، این شخص از مالباختگان گلیم و گبه نبوده و این دو پرونده هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند.

روابط عمومی دادسرای کرمانشاه تصریح داشت: همچنین، خانواده قتل عام شده مذکور از نظر مالی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشته اند و طبق نتایج بررسی های اولیه، اختلافات خانوادگی عامل وقوع این حادثه فجیع بوده است.

وی در پایان از رسانه های استان خواست از انتشار هرگونه اخباری که جو روانی منفی را در استان ایجاد و باعث ملتهب شدن فضا می شود، جلوگیری کنند.