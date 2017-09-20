هدف از تشکیل مجالس عزاداری محرم انتقال فرهنگ و مفاهیم عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی تولایی ظهر چهارشنبه در همایش پیام آوران عاشورا، ابرازداشت: هدف از تشکیل مجالس عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انتقال فرهنگ و مفاهیم عاشورا است.

وی سپس به بیان نکاتی در خصوص بایدها و نبایدهای عزاداری در ماه محرم، گفت: در راه انتقال پیام و مفاهیم عاشورای حسینی، همان طور که بزرگان دین فرمودند، باید از روحانیون شخصیت های دینی و مذهبی که عمر خود را در راه کسب علوم و معارف اسلامی گذاشته اند استفاده شود تا ضمن بیان احکام و معارف اهل بیت عصمت وطهارت(ع) پاسخگوی شبهات موجود نیز باشند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم، با تشکر از مسئولین و امنا هیئات مذهبی که در مجالس عزاداری از مبلغین و مبلغات استفاده می کنند، عنوان کرد: مسئولان حسینیه ها و هیئات باید با مدیریت خود، راه ورود بدعت ها و خرافات در مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) رابسته و بستر مناسبی را جهت حضور و استفاده بهینه جوانان و نوجوانان از معنویات مراسم عزاداری مهیا کنند.

بر اساس این گزارش، همایش پیام آوران عاشورا، در راستای برگزاری این مراسم در سراسر استان تهران، ظهر چهارشنبه با حضور مسئولین هیئات مذهبی، فعالان دینی و روحانیون و مادحسین شهرستان رباط کریم برگزار شد.