توزیع ۳۰۰ مخزن پسماند خشک در مدارس جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حیدری پیش از ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال برنامه های طرح استقبال از مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، روند جمع آوری پسماند خشک از مدارس و دانش آموزان شروع می شود و علاوه بر بازگشایی ۱۱ کلبه بازیافت مدارس، خودروهای ملودی نیز فعال می شوند.

حیدری دانش آموزان را به عنوان مهمترین گروه هدف برای نهادینه شدن فرهنگ جداسازی پسماند های خشک و تر برشمرد و افزود: ارائه آموزش های هدفمند در قالب آموزش های چهره به چهره، نمایش های هنری و توزیع بسته های کمک انگیزشی از دیگر اقداماتی است که با حضور کارشناسان بازیافت در مراکز آموزشی انجام می شود و علاوه بر دانش آموزان، والدین و کادر اجرایی مدارس نیز می توانند از این امکان آموزشی بهره مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت فراهم سازی زمینه دسترسی دانش آموزان به محل های جمع آوری پسماند خشک، گفت: برای سال تحصیلی جدید، ۳۰۰ مخزن ۸۰ و ۱۲۰ لیتری در ۹۷ مدرسه منتخب منطقه ۲۰ توزیع شده است و در صورت درخواست و تقاضای دیگر مراکز آموزشی، همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

قائم مقام شهرداری منطقه ۲۰ یادآور شد: تفکیک پسماند خشک از زباله های خانگی امر مهمی و تاثیرگذاری در کاهش هزینه های تحمیلی به مدیریت شهری است که با مشارکت شهروندان محقق می شود.