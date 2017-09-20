جشن «مهربانی در مهر» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن «مهربانی در مهر» امروز چهارشنبه با هدف ایجاد فرصت برابری تحصیلی برای دانش آموزان جامعه هدف بهزیستی و تمامی دانش آموزان ساکن در مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه برگزار شد.

زهره شریفی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه در این باره اظهار داشت: این جشن امروز(۲۹ شهریورماه) در دو نقطه پارک نوبهار و میدان فردوسی کرمانشاه همراه با ویژه برنامه هایی در حال اجراست.

به گفته وی، کمک های مردم و خیرین به دو صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری می شود.

این مسئول با بیان اینکه در بخش جمع آوری کمک های نقدی مردم می توانند کمک های خود را به شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۲۲۲۸۲ واریز کنند، گفت: پایگاه های ما در سطح شهر همچنین آماده دریافت کمک های غیرنقدی شامل البسه، لوازم التحریر و کیف هستند.

شریفی از همکاری کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک در برگزاری این مراسم تجلیل و تأکید کرد: در راستای اجرای مطلوب این طرح از سوی بهزیستی کرمانشاه نامه ای مکتوب به ادارات و شرکت ها به منظور اهدای کمک به دانش آموزان از سوی پرسنل به صورت ماهیانه ارسال شده است.

وی از شناسایی ۴ هزار و ۶۰۲ دانش آموز نیازمند در استان خبر داد و گفت: انتظار می رود مردم خیر استان مانند سنوات گذشته در اهدای کمک به دانش آموزان نیازمند نیز پیشقدم باشند.