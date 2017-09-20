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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

فرمانده انتظامی فردیس خبرداد:

شناسایی دو موسسه مالی اعتباری غیرمجاز در فردیس

شناسایی دو موسسه مالی اعتباری غیرمجاز در فردیس

فردیس - فرمانده انتظامی فردیس از شناسایی دو موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی فردیس که در دفتر امام‌جمعه این شهرستان برگزار شد، بابیان اینکه دو موسسه مالی و اعتباری البرز و ولیعصر از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام‌شده است، اظهار کرد: مردم مقابل این مؤسسات از سه روز گذشته تجمع کرده‌اند و خواستار بازپس‌گیری وجوه نقدی خود به همراه سود ۱۸ درصد هستند.

فرمانده انتظامی فردیس در ادامه بابیان اینکه شهروندان در موسسه مالی و اعتباری البرز حدود ۸ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند، عنوان کرد: این موسسه نزدیک به ۱۰ هزار عضو دارد و به‌گونه‌ای می‌تواند تشنجی در شهر ایجاد کند به همین منظور نیروی انتظامی و اطلاعات شهرستان فردیس در این مکان‌ها مستقرشده است تا به‌مرور مسئولان این مؤسسات بتوانند پول‌های شهروندان را به آن‌ها پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به مهرماه و آغاز مدارس، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی شهرستان فردیس تمهیدات ترافیکی و امنیتی لازم را برای امنیت هرچه بیشتر دانش آموزان اندیشیده است.

کد مطلب 4092819

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