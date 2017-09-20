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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

جلوگیری ازآسیب‌های اجتماعی نیازمندارتقای فرهنگ عاشورایی است

جلوگیری ازآسیب‌های اجتماعی نیازمندارتقای فرهنگ عاشورایی است

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند ارتقای فرهنگی دینی و عاشورایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ، افزود: امام حسین (ع)، شهید سرافراز کاروان امر به معروف و نهی از منکر هستند و باید به این امر مهم بسیار تاکید شود و عنصر امر به معروف و نهی از منکر عنصر مهمی بوده و در جامعه جایگاه خاصی را دارد.

وی اظهار کرد: در استان زنجان در مواجهه با منکرات ملاحظه کاری هایی انجام می شود و اصلاح الگوی مصرف از سوی شبکه تبلیغی  مورد تاکید است ومردم از مصرف کالای قاچاق جلوگیری شوند. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امام حسین (ع)،شهید اصلاح امت است و جامعه امروز از نظر آسیب های اجتماعی نیازمند اصلاح است و  وضعیت طلاق، اعتیاد در جامعه به وضعیت نگران کننده ای رسیده است.

صفی یاری با بیان اینکه جلوگیری ازآسیب‌های اجتماعی نیازمندارتقای فرهنگ عاشورایی است، تاکید کرد: باید بر اساس نهضت اصلاحی سید الشهدا (ع) با موضوع مدیریت،کنترل آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به بحث نماز اشاره کرد و افزود: نماز خمیرمایه مسلمانی است که اهتمام عمومی به برگزاری نماز در زنجان مناسب است وباید در دهه محرم و صفر به خوبی تبیین شود و در مساجد به خوبی اقامه شود. 

صفی یاری ابراز کرد: پاسخگویی به مردم باید در ایام محرم مورد توجه مبلغان باشد و مقام معظم رهبری در دیدار حوزویان  بر این امر بسیار مهم بسیار تاکید داشتند. 

وی بر  مدیریت مصرف آب تاکید کردو افزود:  مبلغان می توانند فعالیت های خود را انجام داده و برای حل این موضوع کمک کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: حاکمیت نظام اسلامی یکی از ویژگی های عصر حاضر است و از دیدگاه رهبری اگر نتوانیم در این عصر جوانان را متدین  و مومن بار آوریم،زمان دیگری نداریم و سرخوردگی نظام لیبرالیسیم و کمونیسم یکی دیگر از ویژگی های این عصر است و وجود وسایل ارتباطی فراگیر از دیگر ویژگی ها بوده که می توان مرادوات علمی را داشت.

صفی یاری ابراز کرد: مخاطبان ما همچنان چشم انتظار محتوای غنی از منبرها هستند و  ضروری است با مطالعات کافی و تحلیل های درست منبرهای با محتوا داشته باشیم و از دیدگاه مقام معظم رهبری منبرها و سخنرانی ها باید سازنده باشد و کاری کنیم که جوانان با شور به پای منبرها آمده و با شعور خارج شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تقارن هفته دفاع مقدس با  دهه محرم فرصت بسیار خوبی برای تبیین اشتراکات انقلاب اسلامی با نهضت عاشورا است  و باید تحلیل های درستی از دوران دفاع مقدس ارائه شود. 

کد مطلب 4092839

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