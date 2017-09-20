مقاوم سازی ساختمان و گنبد آستان پهنه کلا ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت رعایت سازه‌های ساختمانی و ساختمان آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، اظهار کرد: رعایت اصول ساختمانی در پروژه‌های عمرانی اماکن متبرکه برای سازمان اوقاف و امور خیریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این سازمان همیشه با نظر کارشناسان فنی اقدام به اجرای پروژه های عمرانی می‌کند.

وی با بیان اینکه ساختمان آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه پس از ساخت به‌صورت سالانه و حتی طی فصل‌های مختلف از لحاظ مقاومت و مسائل فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: سازمان اوقاف برای رعایت مسائل ایمنی و پس از بررسی‌های مختلف پروژه مقاوم‌سازی ساختمان اماکن مذهبی را اجرایی می‌کند.

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران از آغاز پروژه مقاوم‌سازی ساختمان آستان مقدس تکیه پهنه‌کلا ساری خبر داد و گفت: مراحل مقاوم‌سازی سازه ساختمانی و گنبد آستانه تکیه پهنه‌کلا ساری از هفته گذشته با حضور مسؤولان فنی و عمرانی آغاز شده است.

فتحی با بیان اینکه در اجرای پروژه‌های مقام‌سازی اماکن مذهبی از متخصصان توانمند در حوزه‌های فنی و عمرانی به‌کارگیری می‌شود، ادامه داد: طرح مطالعاتی و تحقیقاتی پروژه مقاوم‌سازی بنای تکیه پهنه‌کلا ساری توسط مهندسین مشاور از ۶ ماه گذشته انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی قراردادی که با پیمانکار این پروژه و مهندسین مشاور منعقد شده است، مراحل مقام‌سازی ساختمان تکیه پهنه‌کلا ساری در دو بخش سازه ساختمانی و گنبد آستان مقدس اجرایی می‌شود.

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: گنبد کاشی‌کاری شده تکیه پهنه‌کلا ساری با توجه به حجم، سنگینی و آهن‌های به‌کار گرفته شده در آن نیازمند اصلاح ساختاری در راستای مقاوم‌سازی بنا است.

فتحی با اشاره به اینکه بناهای ساختمانی و بناهای عظیم اماکن متبرکه به‌خاطر شرایط محیطی استان مازندران و با توجه به بارش‌های فراوان و رطوبت بالای آن نیازمند مقاوم‌سازی است، تصریح کرد: ساختمان تکیه پهنه‌کلا ساری پس از احداث تاکنون هنوز مورد مرمت و مقاوم‌سازی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فصل زمستان را در پیش داریم این امر مهم هرچه زودتر باید انجام شود.

وی در پایان گفت: با نظر مهندسین مشاور طی روزهای اخیر عملیات جوشکاری، سبک‌سازی گنبد و ساختمان طبقه دوم تکیه پهنه‌کلا ساری انجام می‌شود و از تمامی زائران و میهمانان گرامی خواهشمندیم همکاری‌های لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.