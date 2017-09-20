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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

فرمانده انتظامی جیرفت:

شماره کشته شدگان تصادف در محور جیرفت - کرمان به ۱۰ نفر رسید

شماره کشته شدگان تصادف در محور جیرفت - کرمان به ۱۰ نفر رسید

جیرفت - فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از افزایش شمار کشته شدگان سانحه رانندگی در محور جیرفت - کرمان به ۱۰ نفر خبر داد.

سرهنگ ماشالله ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد کامیون با یک دستگاه پژوی حامل اتباع بیگانه اظهار کرد: در این سانحه هشت نفر در صحنه جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به مجروح شدن هفت نفر دیگر در اثر این تصادف افزود: این افراد بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ ملایی گفت: دو نفر از مجروحان به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شمار کشته شدگان این تصادف به ۱۰ نفر و شمار مجروحان به پنج نفر رسید.

وی بیان کرد: سه نفر از مجروحان به صورت سرپایی مداوا شده اند و دو نفر دیگر هم بعد از انجام عمل جراحی روند درمان را طی می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه سواری پژو ۴۰۵ حامل ۱۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز بود، افزود: این حادثه ناگوار در ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه سه شنبه به وقوع پیوست.

سرهنگ ملایی گفت: رانندگان خودروهایی که اقدام به حمل و نقل اتباع بیگانه غیرمجاز می کنند به دلیل سرعت بالا و بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی جان سرنشینان آن خودرو و سایر افرادی که در محورهای مواصلاتی استان در حال تردد هستند را به خطر می اندازند.

وی با اشاره اینکه خودروهای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در آمار تصادفات جاده ای تاثیرگذار هستند، گفت: این خودروها آمار بالایی را در تصادفات به خود اختصاص داده ‌اند.

کد مطلب 4092962

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