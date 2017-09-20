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۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

در مسابقات دو ومیدانی داخل سالن آسیا و اقیانوسیه؛

حسین کیهانی رکورد ۳۰۰۰ متر با مانع را شکست / کسب مقام سوم

حسین کیهانی رکورد ۳۰۰۰ متر با مانع را شکست / کسب مقام سوم

کرمانشاه- حسین کیهانی دونده ملی پوش کرمانشاهی در رقابت‌های دو ومیدانی داخل سالن آسیا و اقیانوسیه، به مقام سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین کیهانی ملی پوش شایسته کرمانشاهی در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن آسیا و اقیانوسیه، در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع به مقام سوم رسید.

کیهانی با زمان هشت دقیقه و هفت ثانیه و نُه صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و صاحب مدال برنز شود.

این دونده کرمانشاهی با ثبت این زمان موفق شد رکورد ملی این ماده را که با زمان ۸:۱۳.۰۰ دقیقه در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۶ توسط سید حمید سجادی به ثبت رسیده بود، بهبود بخشد.

در این ماده ورزشکار از هندوستان با زمان هشت دقیقه و دو ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه مقام قهرمانی را بدست آورد.

پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا - اقیانوسیه از ۲۶ شهریور ماه با حضور ۴۹ کشور از قاره های آسیا و اقیانوسیه در ترکمنستان آغاز و تا روز پنجم مهر ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران که به نام شهید مدافع حرم "محسن حججی" نامگذاری شده، با ۲۱۴ ورزشکار  به این رقابت‌ها اعزام شده است.

کد مطلب 4092974

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