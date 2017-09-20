حسین کیهانی رکورد ۳۰۰۰ متر با مانع را شکست / کسب مقام سوم

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین کیهانی ملی پوش شایسته کرمانشاهی در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن آسیا و اقیانوسیه، در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع به مقام سوم رسید.

کیهانی با زمان هشت دقیقه و هفت ثانیه و نُه صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و صاحب مدال برنز شود.

این دونده کرمانشاهی با ثبت این زمان موفق شد رکورد ملی این ماده را که با زمان ۸:۱۳.۰۰ دقیقه در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۶ توسط سید حمید سجادی به ثبت رسیده بود، بهبود بخشد.

در این ماده ورزشکار از هندوستان با زمان هشت دقیقه و دو ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه مقام قهرمانی را بدست آورد.

پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا - اقیانوسیه از ۲۶ شهریور ماه با حضور ۴۹ کشور از قاره های آسیا و اقیانوسیه در ترکمنستان آغاز و تا روز پنجم مهر ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران که به نام شهید مدافع حرم "محسن حججی" نامگذاری شده، با ۲۱۴ ورزشکار به این رقابت‌ها اعزام شده است.