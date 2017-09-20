سرمایه گذاری بنیاد برکت در توانمندسازی اقتصادی بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کورانی‌فر تأکید کرد: محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم از اهداف بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که با اجرای برنامه‌های خود، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق تولید دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا با پی‌گیری‌های عباس گودرزی نماینده‌ی شهر بروجرد، جلسه‌ای با حضور مسئولان بنیاد برکت جهت رونق تولید و اشتغال در بروجرد برگزار شد و قرار است بنیاد برکت برای احیای واحدهای تولیدی در بروجرد سرمایه‌گذاری کند.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: بنیاد برکت برای کمک به اشتغال‌زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی که با مشکلات مالی مواجه شده‌اند وارد عمل می‌شود و تسهیلاتی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و به شکل‌های مختلف از آن واحد تولیدی حمایت و پشتیبانی می‌کند. این مشارکت معمولاً 3 تا 5 سال ادامه دارد و بعد از این‌که واحد تولیدی رونق پیدا کرد و مشکلات مالی آن برطرف شد، بنیاد برکت سهام خود را به شکل توافقی به کارآفرین واگذار می‌کند و از آن طرح خارج می‌شود.

به گفته‌ی وی، بنیاد برکت فرصتی است تا واحدهای تولیدی که غیرفعال یا نیمه‌فعال شده‌اند بدون طی کردن مراحل طولانی برای دریافت تسهیلات، دوباره راه‌اندازی و احیا شوند.

کورانی‌فر اظهار داشت: بنیاد برکت در بروجرد در سه حوزه‌ی تعاونی‌ها، صنعت و معدن و حوزه‌ی کشاورزی وارد عمل خواهد شد و قرار است تا پایان شهریور ماه فهرست این واحدها تهیه و در اختیار بنیاد برکت قرار گیرد.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در این واحدها افزود: با راه‌اندازی هر یک از واحدهای تولیدی افراد زیادی از جویندگان کار مشغول به کار خواهند شد.