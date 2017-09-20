۵ هزار کلاس اولی در آبادان راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش‌وپرورش آبادان پیش از ظهر امروز در این آئین که به طور نمادین در دبستان دختران شهید چمران واقع در سی متری ذوالفقاری برگزار شد، گفت: امسال سعی کردیم تا توسعه کمی و کیفی پیش‌دبستانی‌ها را به‌طورجدی تری دنبال کنیم.

اعظم قاسمی زاده با اشاره اینکه امسال پایگاه‌های سنجش سلامت دانش آموزان مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانی را به روستاها بردیم، افزود: در این پایگاه سیار یک هزار و ۲۰۰ نوآموز به لحاظ توانایی ذهنی، شنوایی و بینایی مورد سنجش رایگان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تمام سعی‌مان بر آن است تا بار مالی خانواده‌ها را کاهش دهیم، اظهار کرد: هدف آن است تا تحصیل در آبادان رایگان شود و لذا دراین‌باره طرحی را به سازمان منطقه آزاد اروند ارائه کرده‌ایم و امید می‌رود تا با اجرای آن شاهد توسعه آموزش در سطح منطقه و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان مستعد منطقه باشیم.

قاسمی زاده در پایان همراهی و مشارکت خانواده‌ها با مدیران و مسئولان مدارس را در جهت کمک به ارتقاء سطح آموزشی و خدمات را خواستار شد.