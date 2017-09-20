به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، این سازمان با صدور اطلاعیه شماره ۷ خود اعلام کرد: سامانه سهام عدالت در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته به نشانی www.samanese.ir رونمایی شده است تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط شان اقدام کنند.

از این رو مشمولان سهام عدالت تا پایان ۳۱ شهریور سالجاری فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت تمایل نسبت به تسویه مانده بدهی اقساط خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه مهلت اعلام شده، برای مشمولانی که در قید حیات هستند و همچنین برای بازماندگان متوفیان سهام عدالت می‌باشد و پس از پایان این مهلت، زمان تسویه مانده بدهی سهامداران عدالت قابل تمدید نخواهد بود و با پایان این تاریخ در روز ۳۱/۶/۱۳۹۶ به هیچ وجه امکان پرداخت مانده بدهی اقساط مشمولان سهام عدالت از طریق شعب بانک ملی ایران و دستگاههای خودپرداز آن بانک در سراسر کشور وجود نخواهد داشت.

بر این اساس تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت شدگان این سهام، تنها تا پایان ۳۱ شهریورماه می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولین در سامانه سهام عدالت، از وضعیت صورتحساب مربوطه آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت اقدام کنند.

همچنین در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی تاکید شده است: ورود شماره شبای حساب بانکی مشمولان در این سامانه جهت دریافت سود سهام عدالت تابع این مهلت نیست و مشمولان برای ورود شماره شبای خود کماکمان فرصت دارند.

البته شایان ذکر است سامانه سهام عدالت از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ به مدت ۱۰ روز به منظور بروز رسانی سیستم و تغییرات لازم، از دسترس عموم مشمولین خارج خواهد شد اما پس از این تاریخ مجددا امکان ثبت شماره شبا، رویت صورتحساب و سایر خدمات این سامانه برای مشمولین عزیز فراهم خواهد شد.