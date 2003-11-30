سه درس به دروس انتخابي دوره متوسطه اضافه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش براساس شيوه نامه ارايه دروس انتخابي ، دانش آموزان روزانه اي كه در طول سال تحصيلي به واحد آموزشي ديگري منتقل مي شوند بايد همان درس انتخابي كه در واحد آموزشي مبداء انتخاب كرده اند را در واحد آموزشي جديد انتخاب نمايند، همچنين طبق جدول مختصات دروس در اين شيوه نامه چنانچه دانش آموزان پايه دوم رشته هاي رياضي - فيزيك و ادبيات و علوم انساني و يا پايه سوم رشته علوم تجربي تمايل به انتخاب يكي از دروس پژوهشي پايه اول را به جاي درس پرورشي پايه دوم و سوم داشته باشد ، به شرط آن كه درس را در پايه اول نگذرانده باشد ، مدير مدرسه مي تواند با رعايت ساير شرايط ، دروس پرورشي مربوط به پايه اول را به وي ارائه كند. تغيير كلاس دانش آموز روزانه از كلاسهاي جبراني به تكميلي و بر عكس در صورت لزوم و با تاييد شوراي مدرسه حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال تحصيلي بدون مانع است و در اين شرايط سوابق فعاليت دانش آموزان به كلاس جديد منتقل خواهد شد.

طبق ماده 3 اين شيوه نامه ، مديران واحدهاي آموزشي مي توانند دانش آموزاني را كه نمره درس رياضي پايه سوم دوره راهنمايي تحصيلي آنان كمتر از 12 باشد ، در كلاس درس رياضي جبراني و دانش آموزاني كه نمره درس رياضي پايه سوم دوره راهنمايي آنها 17 و بيشتر مي باشد در كلاس درس رياضي تكميلي و ساير دانش آموزاني كه داراي نمرات بين 12 تا 17 هستند را با توجه به علاقه آنان در هر يك از دروس جبراني يا تكميلي سازمان دهي نمايند. ضمن آن كه تلفيق كلاس هاي دروس رياضي جبراني و يا رياضي تكميلي با كلاس اصلي درس رياضي ( 1 ) مجاز نمي باشد.

معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش در اين شيوه نامه تاكيد كرده است : در شرايط اظطرار و صرفا در مناطق محروم كه به دليل كمبود درس رياضي امكان ارايه فعاليت هاي جبراني يا تكميلي رياضي فراهم نباشد با تاييد سازمان آموزش و پرورش استان مي توان يكي از دروس جبراني عربي ( 1 ) ، جبراني شيمي ( 1 ) و آزمايشگاه و يا جبراني زبا خارجه ( 1 ) را به عنوان درس انتخابي جبراني و تكميلي به دانش آموزان ارايه شود.

بر همين اساس ، دانش آموزان واحدهاي آموزشي بزرگسالان در صورت تمايل مي توانند به جاي درس هاي انتخابي ، معادل تعداد واحدهاي آنها از درس هاي ساير رشته ها با رعايت ساير شرايط انتخاب نمايند و برابر مفاد آيين نامه آموزشي دوره بزرگسالان ، داوطلبان آزاد از گذراندن درس هاي انتخابي معاف هستند و بايد معادل درس هاي ساير رشته ها انتخاب نموده و بگذرانند.

گفتني است ارزيابي درس هاي انتخابي به صورت مستمر از مجموعه فعاليت هاي فردي ، گروهي و ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در طول هر نوبت انجام مي شود و اين دروس ارزشيابي پاياني ندارند.