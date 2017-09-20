خرید۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای مراکز بهداشتی جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده عصر امروز در آئین تکریم و معارفه معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان در محل سالن همایش های معاونت بهداشت افزود: ما جزء معدود دانشگاههایی هستیم که تمام خانه های بهداشت مان را یا ساخته ایم یا بازسازی کرده ایم.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر در حال آموزش بهورزان حدود سه مرکز بهداشتی هستیم که با افزودن آنها نیروهای این بخش تکمیل می شوند.

آموزنده تصریح کرد: از نظر تجهیزات نیز اقدامات خوبی داشته ایم به طوریکه تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات تزریق شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کمکهای زیادی از سوی وزارت بهداشت در قالب طرح تحول سلامت به دانشکده علوم پزشکی آبادان تخصیص و پرداخت شد ضمن آنکه اعتباراتی را نیز سازمان منطقه آزاد اروند در قالب انعقاد تفاهمنامه با وزارت بهداشت به این مجموعه تزریق کرد.

آموزنده با قدردانی از کمک خیران سلامت افزود: با توجه به قول سازمان منطقه آزاد اروند در جهت پرداخت اعتبار ساخت هفت مرکز بهداشت جدید در صورت پرداخت این اعتبار به طور سریع کار ساخت آنها نیز آغاز می شود.

وی اظهار کرد: امید می رود تا پروژه های نیمه تمامی همچون بیمارستان شهید موسوی و مرکز قلب خرمشهر که نیاز به توجه ویژه دارد را نیز سازمان منطقه آزاد اروند در دستور کار تامین و تخصیص اعتباراتش قرار دهد.

به گزارش خبرنگارمهر، در آئین تکریم و معارفه معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده شهرام ترحمی در طول مدت حدود چهار سال، آرمین خالق جو به عنوان معاون جدید بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان معرفی شد.

دانشکده علوم پزشکی آبادان شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان را تحت پوشش خدمات خود دارد.