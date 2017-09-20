۱۴۹پروژه دولتی تحویل آموزش و پرورش آذربایجان غربی شد

فریدون سیدمصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کنار تحویل این مدارس همچنین ۲۵۹ کلاس درس از خیرین مدرسه ساز به صورت مشارکتی تحویل داده شده است افزود: امسال سازمان نوسازی مدارس استان، ۳۶۰ کلاس به مجموعه آموزش و پرورش تحویل داده است اما با این وجود باز هم مشکل کمبود فضای آموزشی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۶ هزار نفر نوآموز بدو ورود به دبستان و هشت هزار و ۵۰۰ نوآموز بدو ورود به پیش دبستانی مورد سنجش شاخص های سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی قرار گرفتند گفت: تاکنون، ۵۵ هزار و چهار نفر نوآموز دبستانی و پیش دبستانی در مراکز و پایگاه های سنجش سلامت استان مورد ارزیابی های شاخصه های سلامت قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه در بحث کتاب نیز اولیایی که دانش آموزان مقطع ابتدایی دارند کتابها را از امروز چهارشنبه از مدارس تحویل می گیرند افزود: در پایه یازدهم ۶۷ عنوان کتاب جدید التالیف منتشر شده است و برای توزیع آنها جای نگرانی برای دانش آموزان و اولیا وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی درباره برنامه های تدارک دیده شده برای ارتقای کمی و کیفی خدمات ارائه شده در سال تحصیلی جدید گفت: بحث تحقق سند تحول بنیادین از بحثهایی است که در این وزارتخانه مطرح است.

وی از ورود یک هزار و ۴۰۶ نیروی جدید به آموزش و پرورش استان طی سالجاری خبر داد و اظهارداشت: ۸۴۰ هزار نفر ساعت فرهنگی در دوره های ضمن خدمت عمومی و فراگیر برای ارتقای توانمندیها در تابستان دوره دیده اند، در زمینه کتابهای جدید تالیف نیز ۲۱ هزار نفر ساعت دوره ضمن خدمت طی کرده اند.

سیدمصطفوی خاطر نشان کرد: در حوزه های بهداشت و ورزش هم پنج میلیارد تومان برای تکمیل پروژه ها ارائه شده است و ۱۲۰۰ بسته ورزشی در اختیار مربیان تربیت بدنی نهاده شده است.