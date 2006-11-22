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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۴

با تاکید بر استقلال جایزه مهرگان از شرکت پکا ؛

جایزه کتاب سال مهرگان این هفته اهدا می شود

طبق اعلام دبیرخانه دوره جدید جوایز مهرگان ، جایزه کتاب سال مهرگان در سال 1385 یکشنبه هفته آینده اهدا می شود .

به گزارش خبرنگارمهر، به گفته علی رضا زرگر دبیر جایزه مهرگان ، روز یکشنبه 5 آذر1385مراسم اهدای جوایز برگزیدگان جوایز چهارگانه مهرگان در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود ،  این مراسم از ساعت 15 تا 17 و با قرائت بیانیه هیئت داوران برگزار می شود و عموم علاقه مندان می توانند در آن شرکت کنند .

دبیر دوره جدید جایزه مهرگان نیز به خبرنگار مهر گفت : جوایز مهرگان از این پس به صورت مستقل برگزارمی شود و به هیچ شرکت یا نهادی از جمله شرکت پکا وابسته نخواهد بود .

علی رضا زرگر یادآور شد : هیات های داوری همچون همیشه با حفظ استقلال تمام و کمال خود و فقط در جهت اهداف مهرگان فعالیت دارند و در این راه از حمایت های معنوی و فکری همه استقبال می کنند .

کد مطلب 409324

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