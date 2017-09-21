ترکیب شش نفره تیم ملی جودو جوانان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات ۲۷ تا ۳۰ مردادماه به میزبانی کرواسی در زاگرب برگزار خواهد شد و تیم کشورمان با شش جودو راهی این دوره از مسابقات می شود.

بر همین اساس جعفر فیروزآبادی در وزن ۶۰- کیلوگرم، علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم، جواد مرادی در وزن ۷۳- کیلوگرم، قاسم باغچقی در وزن ۹۰- کیلوگرم، علی پرهیزگار در وزن ۱۰۰- کیلوگرم و حمیدرضا ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به این دوره از مسابقات اعزام می شود.

از بین نفرات اعزامی علیرضا خجسته و حمیدرضا ملک زاده سابقه حضور در دوره قبلی این رقابتها را دارند و انتظار می رود بعد از سالها تیم اعزامی کشورمان در این رده سنی بتواند نتایج خوبی کسب کند.

فیروزآبادی، مرادی، باغچقی و پرهیزگار نیز امتحان خود را به خوبی در تیم های نوجوانان و جوانان پس داده اند و می توانند در آینده به پشتوانه های مطمئنی برای تیم ملی کشورمان تبدیل شوند.

تیم ملی ایران در دوره قبلی این مسابقات با هشت جودوکار در مسابقاتی که به میزبانی ابوظبی برگزار شد، شرکت کرد.