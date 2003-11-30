۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۳۶

با پيروزي مقابل نماينده هند

صنام به فينال جام باشگاه هاي كشتي آسيا راه يافت

تيم كشتي آزاد صنام مازندران با پيروزي مقابل نماينده كشتي هند به ديدار نهايي رقابت هاي كشتي جام باشگاه هاي آسيا راه يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين روزازرقابتهاي كشتي جام باشگاه هاي آسيا كه درشهرآلماتي قزاقستان جريان دارد، تيم كشتي آزاد صنام مازندران توانست با پيروزي مقابل نماينده هند درمرحله نيمه نهايي به فينال اين رقابتها راه يابد.
تيم كشتي آزاد صنام موفق شد با كسب 6 پيروزي درمقابل يك شكست وبا نتيجه 24 بر4 ازسد نماينده كشتي هند بگذرد. صنام در ديدارنهايي بايد امروزبا نماينده كشتي قزاقستان، ميزبان اين رقابتها روبروشود.
قهرمان سال گذشته ليگ كشتي آزاد ايران پيش ازپيروزي مقابل هند ازسد تيمهاي كره جنوبي ومغولستان نيزگذشته بود.

کد مطلب 40935

