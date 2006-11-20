وقوع حوادث در تهران 12 میلیارد و 361 میلیون ریال خسارت بر جای گذارد

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی این حوادث که از تاریخ 20 الی 28 آبان در شهر تهران رخ داد علاوه بر خسارت جانی ، بالغ بر 12 میلیارد و 361 میلیون و 600 هزار ریال خسارت در برداشت.

وی با بیان اینکه طی مدت زمان یاد شده حریق معابر 5 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته داشته است ، عنوان کرد: در این هفته 58 مورد حریق معابر گزارش شده که دلیل عمده این حوادث آتش زدن ضایعات در معابر عمومی ، ایجاد حریق توسط معتادان در خرابه ها و چهاردیواری ها و آتش گرفتن معابر دارای علف های هرز بوده است.

قائم مقام سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران در رابطه با میزان حریق در منازل مسکونی یادآور شد: خوشبختانه طی هفته گذشته، تعداد حریق در منازل مسکونی 4 درصد کاهش داشته و به تعداد 51 مورد رسید که مهم ترین علل این حریق ها نشت گاز از شیلنگ و اشتعال گاز ، انتقال حرارت از وسایل گرمازا به سایر لوازم منزل ، اتصالی سیم برق و نشت گاز از سیلندر بوده است.

به گفته تیموری ، اگرچه وقوع تصادفات در تهران رایج ترین حوادث هفته قبل بوده است اما این حوادث با 4 درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل خود، به 33 مورد در مدت زمان یاد شده رسید که می توان از دو عامل سرعت مجاز و بی احتیاطی بعنوان مهمترین عوامل وقوع تصادفات یاد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به هشدارهای سازمان آتش نشانی برای رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان ، حوادث مربوط به محبوس شدن افراد با 23 مورد در هفته گذشته ، 18 درصد کاهش نسبت به هفته ما قبل خود داشته است.