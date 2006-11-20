ظهور مواد روانگردان جدید در بین دانش آموزان

محسن فریدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، از ماجراهای غم انگیز مرتبط با رواج ناهنجاری های ناشی از مصرف مواد نوظهور روان گردان در بین دانش آموزان خبر داد.

وی ادامه داد: چندی پیش یک جراح ارتوپد در هنگام ترمیم گونه های جوانی ، متوجه شد استخوان های صورت آن فرد در هنگام ترمیم مدام ترک می خورد.

این جوان "کریستال"مصرف می کرد و این ماده خطرناک وارد استخوان های فرد شده و منجر به پوکی آن گردیده بود.

این مقام مسئول با یادآوری ممنوعیت شستشوی اجساد جوانان "کراکی" پس از مرگ و دفن آنان در کیسه های پلاستیکی ، از خانواده ها خواست تا فرزندان خود را نسبت به خطرات مصرف این مواد آگاه سازند.

مدیر دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی وزارت آموزش و پرورش همچنین از برنامه های جدی آموزش و پرورش در چاپ و تیراژ جزوه های پیشگیری از مصرف مواد روان گردان در مدارس سراسر کشور خبر داد.

فریدی ، تهیه جزوه های پیشگیری از مصرف مواد روان گردان را با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و یک موسسه علمی وابسته به دانشگاه در مرحله آماده سازی نهایی عنوان کرد.

وی با اظهار امیدواری ، گفت: احتمال دارد این جزوه ها تا اوایل آذر امسال برای تمامی پایه های تحصیلی کشور آماده شود.