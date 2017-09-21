به گزارش خبرگزاری مهر ، اسماعیل نجار گفت:‌ در آستانه ماه محرم و آغاز ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدا...حسین(ع) نامه‌ای را برای ارتقاء ایمنی حسینیه‌ها، تکایا و مساجد به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و آنان موظف به اجرای پروتکل‌ها و موارد مطرح شده در آن هستند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه احتمال وقوع حوادث مختلف از جمله آتش سوزی در محل‌های برگزاری عزاداری ایام محرم وجود دارد، افزود: در این دستورالعمل در زمینه‌های استفاده از برق و انشعابات، وسایل گرمایشی، انبار و آبدارخانه، راه‌های خروج، سامانه اعلام حریق و آتش نشانی و ... ابلاغ شده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دستورات این ابلاغیه اظهارکرد:‌ استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و خروج آنها دست کم با یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه راه‌های خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان همه متصرفان باشد، ادامه داد: در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها به ازای هر ۵۰ تا ۳۰۰ نفر باید دو درِ خروج دور از هم ، به ازای هر ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر سه خروجی و به ازای بیشتر از ۱۰۰۰ نفر چهار خروجی پیش بینی شود.

نجار با تاکید بر اینکه رعایت فاصله مناسب سیم‌های برق، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال نظیر پرچم، پرده، فرش، تابلو و ... الزامی است، گفت:‌ هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جدا خودداری شود همچنین اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استفاده از لامپ‌های برق ولتاژ بالا و بدون حباب و حفاظ ممنوع است، اظهار کرد: حتما باید قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود و در صورت استفاده از بخاری‌های نفتی نیز باید قبل از پرکردن منبع سوخت اقدام به خاموش کردن آن کرد.

به گفته نجار، در اخذ انشعاب از لوله‌کشی گاز حتماً باید از شیلنگ‌های فشارقوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود و رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتعال نظیر پرچم، پشتی، فرش، پرده و ... الزامی است.معاون وزیرکشور با تاکید براینکه درقسمت طبخ حتماً باید معابر خروج سریع خدمه تدارک دیده شود، اضافه کرد: در همه قسمت‌ها به ویژه محل طبخ غذا حتماً باید به اندازه کافی کپسول‌های آتش‌نشانی سیار موجود باشد و کارکنان با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه باید از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود، ادامه داد: همچنین در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز باید مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود.

نجار اضافه کرد: ‌کفراژبندی و سازه غیرمقاوم باید به نحوی محاسبه شود که تحمل بار مرده و بار زنده احتمالی که برروی آن گذاشته می‌شود داشته باشد و به‌ وسیله سیم بوکسل و وسایل مناسب برروی زمین مهار شود. به صورتی که در صورت وزش تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه درصورت استفاده از بخاری‌های گازی و پس از نصب بخاری باید از عملکرد صحیح آنها مراقبت شود، گفت: توجه شود که شیرفلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه‌ها و آسیب‌های فیزیکی قرار نگیرد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: قبل از بهره‌برداری ازدستگاه حرارت زا مانند بخاری‌ها، سیستم حرارت مرکزی و امثالهم باید دودکش را نظافت کرد و از بازبودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کرد. دودکش‌ها نیز باید در ناحیه منتهی به فضای باز مجهز به کلاهک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان وزش تندبادها مصون باشند. دودکش نباید در مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از محل کاملاً امن با ساختار غیرقابل اشتعال عبور داده شود.

رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور با بیان اینکه ایجاد شبکه آبرسانی آتش‌نشانی در مساجد و حسینیه‌ها ضروری است، گفت: این سیستم‌ها باید به نحوی طراحی و نصب شود که امکان پوشش‌دهی لازم را به همه نقاط داشته و ظرفیت مخازن آن با توجه به فاصله ایستگاه آتش نشانی محل تعیین وحداقل برای مدت ۱۵ دقیقه درنظر گرفته شود. نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه ها نیز به صورت دائمی الزامی است.

وی بر ضرورت رعایت صرفه جویی در مصارف آب در همه بخش‌ها با توجه به شرایط کم آبی تاکید کرد و افزود: نظارت بر رعایت اصول ایمنی در محل طبخ غذا و انبارهای پشتیبانی در مراسم عزاداری در خصوص سیستم های برق رسانی و گاز رسانی و رعایت موازین بهداشتی با همکاری مراکز بهداشت بویژه در زمینه تهیه و توزیع آب و غذا نیز از مواردی است که باید انجام شود.رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به لازم الاجرا بودن ابلاغیه مذکور تصریح کرد:‌ بدیهی است که در صورت بروز هر نوع حادثه‌ای با مسئولانی که اهمال کاری کرده باشند، برخورد خواهد شد.