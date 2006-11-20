کالاهای تبلیغی تحت عنوان دارو در شبکه های ماهواره ای دارو نیست

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کالاها که به عنوان دارو در حجم وسیع در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود فقط در کشور تولید کننده به فروش می رسد و در سازمان های بین المللی به عنوان دارو پذیرفته نشده است.

وی اظهار داشت: این کالاها با عنوان دارو از کانال های غیر رسمی به صورت قاچاق وارد کشور شده و در مکان های غیر رسمی نظیر سالن های آرایش و حتی دستفروشان عرضه می شود.

عضو شورای عالی داروخانه ها گفت: داروهایی که به کشورهای دیگر قاچاق می شود جزء داروهای یارانه ای است و به بیماران خاص اختصاص دارد بنابراین چون در مقایسه با قیمت اصلی آن و قیمت آن در کشورهای همسایه بسیار پایین است به همین علت برای فروش با قیمت بالا به کشورهای دیگر قاچاق می شود.

وی افزود: برخی داروها هستند که مورد تائید دولت بوده و مراکز کنترل دارویی کشور آنها را جزء 1400 قلم داروی ثبت شده در فهرست رسمی دارویی است و توسط پزشکان برای بیماران تجویز می شود اما در برخی موارد تعدادی از نمایندگی های این اقلام دارویی ر کشور فعال نیستند.

مژدهی آذر ادامه داد: عدم فعالیت مناسب برخی از نمایندگی های دارویی مجاز در کشور و یا عدم ورود آنها به میزان مناسب باعث ورود آن به صورت غیر رسمی به کشور شده است به گونه ای که برخی از افراد برای عدم پرداخت هزینه های گمرکی از طریق کانال های غیر رسمی وارد کشور می کنند و حتی در داروخانه ها نیز به فروش می رسد اما در برخی موارد در مکان های غیر رسمی نظیر سوپرمارکت ها ، سالن های آرایشی و حتی دستفروشان با شرایط نگهداری نامطلوب ، به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: این داروها به وسیله افراد سودجو وارد کشور می شود و در گمرک هم کنترل به صورت دقیق صورت نمی گیرد که متاسفانه در برخی موارد این داروها با حجم وسیع وارد شده و باعث ایجاد مشکلات برای وزارت بهداشت و مردم می شود.