توضیحات رئیس دانشگاه شریف درخصوص تامین هزینه ساخت سردر دانشگاه

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هزینه ساخت سردر جدید این دانشگاه حدود ۵ میلیارد تومان هزینه داشته است که تاکنون یک میلیارد تومان از هزینه ساخت این سردر از سوی اسپانسر تامین شده و مابقی هزینه نیز قرار است از سوی اسپانسر به دانشگاه پرداخت شود.

وی افزود: مراحل انتخاب طرح و ساخت سردر دانشگاه براساس یک روند کارشناسی انجام شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: ابتدا فراخوانی اعلام شد و افراد مختلف طرح های خود را برای ساخت سردر دانشگاه ارائه کردند که در نهایت با نظر متخصصان و معماران مشهور کشور طرح فعلی انتخاب و اجرا آن آغاز شد.

فتوحی خاطرنشان کرد: ساخت سردر برای دانشگاه صنعتی شریف کار بسیار مناسبی بوده چراکه این دانشگاه نیاز به یک سردر داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردر دانشگاه صنعتی شریف توسط شهاب الدین ارفعی یکی از مفاخر معماری ایران طراحی شده است.

این سردر دارای ۳۰ متر طول، ۱۲ متر ارتفاع و ۱۰ متر عرض است و طراح در آن تلاش کرده تا هویت معماری دانشگاه صنعتی شریف (معماری دهه ۴۰) را حفظ کند.

تردد از این سردر تنها برای افراد پیاده میسر است و تردد با خودروهای نقلیه باید از دیگر درهای دانشگاه انجام شود.