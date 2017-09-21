به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «عبس» واقع در استان حجه را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، به دنبال این حمله چهار نفر شهید و سه تَن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است، سازمان بهداشت جهانی روز گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: از ۲۷ آوریل تا ۱۷ جولای سال جاری میلادی، ۶۹۸ هزار و ۳۷۱ مورد ابتلا به بیماری وبا در یمن مشاهده شده و طی این مدت ۲ هزار و ۱۰۱ نفر نیز بر اثر این بیماری مهلک جان خود را از دست داده اند.

در ادامه این گزارش همچنین تصریح شده بود که بیماری وبا در ۲۱ استان از ۲۲ استان یمن شیوع یافته است.