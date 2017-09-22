محرومیت دربخش چاروسا هویداست/«ادرج» بی بهره از امکانات اولیه

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سیزدهمین سفر کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه در روستای ادرج بخش چاروسا سپری شد. این کاروان از سال گذشته خدماترسانی به روستاهای دورافتاده و محروم از امکانات را آغاز کرده است.
کاروان سلامت هلال احمر با وجود همه مشکلات بعد از طی مسافت سه ساعته به سرزمین محروم و فراموش شده ادرج رسید، با گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز محرومیت در ادرج فریاد می زند.
امکانات آموزشی در این روستا در مقطع ابتدایی خلاصه شده، نبود مدرسه راهنمایی در منطقه دانشآموزان را مجبور کرده برای ادامه تحصیل به روستاهای همجوار و یا شهر عزیمت کنند موضوعی که به دلیل تحمیل هزینههای گزاف و نگرانی والدین از تردد فرزندان در سرما و گرما عطای تحصیلات را به لقایش بخشیده است.
خانههای ساده روستایی هر لحظه ممکن است بر سر ساکنان آوار شود، این سکونتگاهها در نگاه اول به محلی برای نگهداری هر چیزی به غیر از سکونت انسان شباهت دارد
خانههای ساده روستایی هر لحظه ممکن است بر سر ساکنان آوار شود، این سکونتگاهها در نگاه اول به محلی برای نگهداری هر چیزی به غیر از سکونت انسان شباهت دارد.
هرچه بیشتر فاصله میگرفتیم سیمای محرومتری به چشم میخورد؛ سادگی، فقر و محرومیت در چهره مردمانش به روشنی دیده میشد، گویای این بود که خواستههای آنها در گرد و غبار محرومیت روستا گم شده است.
فقر، فلاکت و محرومیت مردم ادرج هویدا بود و تنها دلخوشی آنها واریز یارانه ماهیانه است.
حجتالاسلام سید نصیر حسینی امام جمعه شهر دهدشت در این سفر به گفت: ویزیت، توزیع داروی رایگان و بسته های حمایتی کار ارزشمندی است که کاروان سلامت هلال احمر در این سفر ارائه داده و امیدواریم این کارها در دستور مدیریت همه مسؤولان قرار گیرد.
وی به فقر و محرومیت در روستاهای هدف جمعیت هلال احمر بیان کرد: نیاز است مسئولان همکاری لازم در اجرای این طرح را با هلال احمر داشته باشند.
محرومیت شایسته مردم روستانشین نیست
وی عنوان کرد: فقر و محرومیت در روستاها بعد از گذشت ۳۹ سال از عمر انقلاب شایسته مردم و مسئولان نیست و باید مسئولان در کمترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برطرف کردن مشکلات این مناطق همکاری کنند.
وی بالا بودن کرایه ماشین، اختلال در خطوط شبکههای تلفن همراه و صدا و سیما و ساماندهی رودخانههای فصلی برای کاهش بلایای طبیعی را از دیگر مشکلات روستای ادرج ذکر کرد.
رئیس جمعیت هلال احمر کهگیلویه هم با اشاره به اجرای سیزدهمین طرح کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گفت: تا پایان سال جاری ۲۰ کاروان دیگر به مناطق محروم و دور افتاده شهرستان خدماتی از جمله توزیع سبد غذایی و داروی رایگان ارائه می کنند.
سید عادل رهبریان اظهار داشت: بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون ریال در کاروان سلامت روستای ادرج توزیع و ۷۰ نفر نیز ویزیت رایگان شدند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه درباره خدمات رسانی کاروان سلامت هلال احمر به خبرنگار مهر گفت: در این طرح به روستاهایی خدمات ارائه میشود که با مراکز درمانی و بهداشتی فاصله داشته و دسترسی آسان به خدمات ندارند.
بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون ریال در کاروان سلامت روستای ادرج توزیع و ۷۰ نفر نیز ویزیت رایگان شدند
رهبریان با بیان اینکه علاوه بر ویزیت رایگان و توزیع بسته های حمایتی،در قالب این طرح مشکلات مناطق شناسایی و به کمک خبرنگاران انعکاس داده میشود گفت: کمکرسانی خیرین و سرکشی مسؤولان استانی و شهرستانی از دستاوردهای کاروان سلامت بوده است.
وی بیان کرد: منازل مسکونی روستاهایی در این سفر نیز که در حوادث دچار خسارت شدهاند با بررسی کارشناسان و تشکیل پرونده کمکهای بهتری به صاحبان آنها ارائه خواهد شد.
رهبریان جذب کمک های خیرین و زمینه سازی برای حضور مسولان استانی و شهرستانی به مناطق محروم را از دیگر دست آوردهای کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه دانست.
وی با اشاره به حضور اصحاب رسانه در اجرای طرح کاروان سلامت عنوان کرد: خبرنگاران بهعنوان زبان گویای مردم و مسئولان با انتشار گزارشهای تأثیرگذار خیران را تشویق به تأمین نیازهای مردم کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، روستای محروم ادرج در ۷ کیلومتری قلعه رئیسی و ۶۰ کیلومتری دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه قرار دارد.
نظر شما