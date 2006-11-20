اعزام به چین برای جلوگیری از استعفای سرپرست تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اردوهای تیم ملی که اتفاقا کمتر سابقه ای در داوری ووشو دارد به دلیل اعتراض برخی داوران به انتخاب و اعزام وی به چین جهت حضور در این کلاس از سوی فدراسیون ازفهرست مسافران چین خارج شد.

متاسفانه در جایی که ووشو درآستانه حضور در بازی های آسیایی دوحه قطرقرار دارد و بیشتر از هر زمانی نیازمند آرامش است، سرپرستی که باید تمام فکر و ذهن خود را معطوف به این کار نماید با شنیدن حذف نام خود از لیست اعزام بلافاصله استعفا نمود. خبر این استعفا هم توسط یکی از سایت های خبری منتشر و یکی از بخشهای خبری سیما آن را اعلام نمود.

از سوی دیگر صمد ولیزاده که هممواره به آرامش در این فدراسیون تاکید دارد و وجود هرگونه استعفا حاشیه و مشکل را تکذیب می کند خیلی زود دست به کار شد و با اعزام فرد مستعفی به چین این بار نیز از یک استعفا جلوگیری کرد.

قطعا این شخص منشاء خدمات فراوانی در فدراسیون ووشو است که ولیزاده حاضر شده علی رغم تاکید صریح بر این جمله که اهل باج دادن نیست، سرپرست اردوها را با اعزام به چین به کار بازگرداند. فردی که در زمان مدیریت قبلی موفق به کسب مدرک مربیگری ووشو گردید و بسیاری از اهالی این رشته از جمله همین رئیس فعلی فدراسیون نسبت به آن اعتراض کردند.

به هر حال باز هم تاکید داریم مسئولین در شرایط کنونی بیش از هر چیز به آمادگی تیم های ملی خود و ایجاد شرایط لازم برای تمرین مطلوب تر تلاش کنند نه آنکه ذهن خود را مشغول مسائلی کنند که به خصوص برای تیم ملی مخرب است. در جائی که تیم ملی ووشو با مشکل سالن تمرین مواجه بود و علی رغم حل موقت این مشکل اکنون در سالن شلوغ سرد آزادی مشغول تمرین است سرپرست اردو به فکر سفر به چین است تا رفع مشکلات تیم ملی.