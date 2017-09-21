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۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

همایش روز «غار پاک» در دماوند/تابلوی غار «رود افشان» رونمایی شد

همایش روز «غار پاک» در دماوند/تابلوی غار «رود افشان» رونمایی شد

دماوند- نخستین تابلوی حفاظت از غار طبیعی «رود افشان» هم زمان با همایش روز «غار پاک» در دماوند رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز «غار پاک» با هدف حفاظت از آب های زیرزمینی و غارها در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد.

رئیس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این همایش طی سخنانی با بیان این که اقدامات صورت گرفته از ۴ سال پیش تاکنون در شهرستان دماوند، مفید اما ناکافی است، گفت: باید تمام اجزاء حلقه های زنجیره ای گردشگری کامل باشد، تا بتوان در این حوزه موفق عمل کرد، نباید برای توسعه گردشگری به طبیعت ضربه زد، بلکه طبیعت باید بماند و بهره برداری معقول از آن صورت گیرد.

رجبعلی خسروآبادی اضافه کرد: توسعه حفاظت از غارها نیز در همین راستای حفاظت از طبیعت است، باید مخاطب را با اطلاع رسانی دقیق، ترغیب و تشویق کرد.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان این که دماوند با ۲۰۰ اثر تاریخی یکی از ۱۴ شهر نمونه گردشگری است، گفت: باید طرح جامعه کردشگری اجرا شود، تا بتوانیم بیش از پیش به معرفی آثار تاریخی و گردشگری دماوند بپردازیم.

قاسم میرزایی نیکو با بیان این که اگر می خواهیم در بحث توسعه گردشگری پیشرفت کنیم باید تکلیف موضوع گردشگری در کل نظام مشخص شود، اضافه کرد: همه عوامل باید دست در دست هم به شکوفایی گردشگری بپردازند.

بر اساس این گزارش، ناصر محمودی فر، فرماندار دماوند و شهرام شریفی، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند، نیز در این همایش به ارائه نظرات و راهکارهای خود در توسعه گردشگری این شهرستان پرداختند و در  پایان این همایش از ۷۰ سال تلاش «چنگیز شیخلی» ، کاشف غار «رودافشان» ، تجلیل شد.

همچنین نخستین تابلوی حفاظت از غار طبیعی «رود افشان» نیز رونمایی شد.

غار «رود افشان» در ۱۰۳ کیلومتری شمال شرقی تهران و در رشته کوه‌های البرز در لا به لای صخره ها پنهان شده است.

این غار در دهکده رود افشان شهرستان دماوند و در کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته است و تالارهای آن پوشیده از مواد آهکی است که به صورت قندیل‌هایی از سقف غار آویزان شده اند.

کد مطلب 4093877

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