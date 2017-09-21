همایش روز «غار پاک» در دماوند/تابلوی غار «رود افشان» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز «غار پاک» با هدف حفاظت از آب های زیرزمینی و غارها در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد.

رئیس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این همایش طی سخنانی با بیان این که اقدامات صورت گرفته از ۴ سال پیش تاکنون در شهرستان دماوند، مفید اما ناکافی است، گفت: باید تمام اجزاء حلقه های زنجیره ای گردشگری کامل باشد، تا بتوان در این حوزه موفق عمل کرد، نباید برای توسعه گردشگری به طبیعت ضربه زد، بلکه طبیعت باید بماند و بهره برداری معقول از آن صورت گیرد.

رجبعلی خسروآبادی اضافه کرد: توسعه حفاظت از غارها نیز در همین راستای حفاظت از طبیعت است، باید مخاطب را با اطلاع رسانی دقیق، ترغیب و تشویق کرد.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان این که دماوند با ۲۰۰ اثر تاریخی یکی از ۱۴ شهر نمونه گردشگری است، گفت: باید طرح جامعه کردشگری اجرا شود، تا بتوانیم بیش از پیش به معرفی آثار تاریخی و گردشگری دماوند بپردازیم.

قاسم میرزایی نیکو با بیان این که اگر می خواهیم در بحث توسعه گردشگری پیشرفت کنیم باید تکلیف موضوع گردشگری در کل نظام مشخص شود، اضافه کرد: همه عوامل باید دست در دست هم به شکوفایی گردشگری بپردازند.

بر اساس این گزارش، ناصر محمودی فر، فرماندار دماوند و شهرام شریفی، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند، نیز در این همایش به ارائه نظرات و راهکارهای خود در توسعه گردشگری این شهرستان پرداختند و در پایان این همایش از ۷۰ سال تلاش «چنگیز شیخلی» ، کاشف غار «رودافشان» ، تجلیل شد.

همچنین نخستین تابلوی حفاظت از غار طبیعی «رود افشان» نیز رونمایی شد.

غار «رود افشان» در ۱۰۳ کیلومتری شمال شرقی تهران و در رشته کوه‌های البرز در لا به لای صخره ها پنهان شده است.

این غار در دهکده رود افشان شهرستان دماوند و در کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته است و تالارهای آن پوشیده از مواد آهکی است که به صورت قندیل‌هایی از سقف غار آویزان شده اند.