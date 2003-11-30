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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۲

حسن بنيانيان درهمايش سراسري آموزش هنر

هدف آسيب شناسي نظام، آموزش هنر دركشور است

از اين پس همايش كميته هاي آموزش هنر از بين صاحب نظران و علاقه مندان جهت تغيير شيوه آموزش هنر به شكل مستمر تشكيل مي شود .

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" حسن بنيانين رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي درمراسم افتتاح نخستين همايش سراسري آموزش هنرضمن بيان مطالب بالا افزود : بخشي از بحران موجود در عرصه آموزش كشور مربوط به برنامه ريزي كلان كشور است و بخشي ديگر به شيوه آموزش هنر باز مي گردد كه اكنون به طورجدي مورد سوال است .

وي افزود : نمود بيروني اين بحران عدم حضور هنرمندان توانمند در سطح جامعه است . وبراي رفع اين كمبود بايد به آموزش هاي جديد دركنار شيوه هاي سنتي روي آورد .

وي در پايان ياد آور شد : تفكر شيعي و ايراني در عرصه علوم انساني به ويژه هنر حرف زيادي براي گفتن دارد .

کد مطلب 40939

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