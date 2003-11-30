هدف آسيب شناسي نظام، آموزش هنر دركشور است

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" حسن بنيانين رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي درمراسم افتتاح نخستين همايش سراسري آموزش هنرضمن بيان مطالب بالا افزود : بخشي از بحران موجود در عرصه آموزش كشور مربوط به برنامه ريزي كلان كشور است و بخشي ديگر به شيوه آموزش هنر باز مي گردد كه اكنون به طورجدي مورد سوال است .

وي افزود : نمود بيروني اين بحران عدم حضور هنرمندان توانمند در سطح جامعه است . وبراي رفع اين كمبود بايد به آموزش هاي جديد دركنار شيوه هاي سنتي روي آورد .

وي در پايان ياد آور شد : تفكر شيعي و ايراني در عرصه علوم انساني به ويژه هنر حرف زيادي براي گفتن دارد .