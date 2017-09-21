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۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

فرمانده انتظامی اسفراین:

تصادف پراید و نیسان در اسفراین ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف پراید و نیسان در اسفراین ۳ کشته برجای گذاشت

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین گفت: تصادف خودروی پراید و نیسان در اسفراین سبب کشته شدن سه نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: ساعاتی پیش در محور فرعی سارمران به چهار برج یک دستگاه خودروی سواری پراید پایک دستگاه خودروی وانت نیسان تصادف کردند که درنهایت سه نفر کشته و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: در این تصادف ۳ نفر از سرنشینان خودروی پراید در دم فوت و راننده و یک نفر سرنشین این خودرو نیز بشدت مجروح شدند که حال راننده وخیم گزارش‌شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: در این حادثه راننده خودروی نیسان نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: علت اصلی این تصادف بی‌احتیاطی از سوی راننده خودروی سواری پراید به علت انحراف به چپ گزارش‌شده است.

سرهنگ مهری گفت: سرنشینان خودروی پراید اهل نیشابور و به‌صورت خانواده بودند که خانم و یک پسربچه جان خود را از دست دادند و پدر خانواده نیز بشدت مجروح شد.

وی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه رانندگی و از سبقت گرفتن خودداری و با استراحت کافی تردد کنند.

کد مطلب 4093917

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