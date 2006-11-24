۳ آذر ۱۳۸۵، ۹:۵۷

عضو تیم ملی تکواندو در گفتگو با مهر :

سومین مدال طلای امسال را از دوحه می گیرم/ مسابقات کرواسی به بالا رفتن آمادگی تیم ملی کمک کرد

نصر آزادانی گفت: با وجود آنکه مدتی بود در وزن چهارم مسابقه نداده بودم اما مسابقات بین المللی کرواسی در زمان خوبی انجام شد و برای من خیلی مفید بود.

عضو تیم ملی کشورمان که دربازیهای آسیایی دوحه قطر در وزن چهارم تیم ملی تکواندو مبارزه خواهد کرد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهرافزود: درمسابقات جام جهانی دروزن پنجم مسابقه دادم ولازم بود بعد از مدتی تمرین برای حضور در وزن پنجم و قرار گرفتن در شرایط مسابقه در یک رویداد رسمی شرکت نمایم که خوشبتخانه در زاگرب با چند حریف خوب هم مبارزه کردم که درکنار آشنایی به نقاط ضعف و قوت در وزن اصلی خود که همان وزن چهارم است چند مسابقه دادم.

نصر با اشاره به اهمیت بازیهای آسیایی دوحه قطر گفت: این رقابتها هم برای فدراسیون ها وهم برای ورزش کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که باعث شده اعضای تیم های ملی رشته های مختلف تمام تلاش خود را بکار گیرند تا درارتقاء رتبه کاروان ورزشی ایران نقش داشته باشند.

این عضو تیم ملی تکواندو که در سال 85 مدال طلای مسابقات دانشجویان جهان و نقره جام جهانی را کسب کرده ادامه داد: من در ابتدای سال به زیارت آقا امام رضا(ع) رفتم و از ایشان 3 مدال خواستم که به امید خدا و کمک امام هشتم سومین آنرا دردوحه کسب خواهم کرد و مطمئن باشید برای رسیدن به آن یک قدم هم عقب نخواهم رفت.

