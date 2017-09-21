جدایی اقلیم کردستان عراق خودکشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در پاسخ به سوالی در مورد همه پرسی اقلیم کردستان اظهار داشت: همه باید در قبال فتنه هوشیار باشند، ملت عراق باید بیدار باشد و همه به ویژه سیاستمداران از افتادن در دام تبلیغات رسانه ای بر حذر باشند.

وی افزود: ما در برابر هر گونه مداخله رژیم صهیونیستی در امور عراق دست بسته نخواهیم نشست، اتحاد عراق جزو اصول ماست و هر کس بر خلاف آن تلاش کند توهم دارد.

صدر ادامه داد: کردها برادران ما در عراق هستند و شاید آنها از میزان تهدید ناشی از همه پرسی اطلاع ندارند، ما به آنها هشدار می دهیم که اولین بازنده خود آنها هستند.

وی خطاب به رهبران کرد با بیان اینکه جدایی شما خودکشی است، خواستار گفتگو بدون تهدید به جدایی شد.

رئیس جریان الصدر عراق از دولت این کشور خواست همه اقدامات لازم برای توقف آنچه وی آن را نمایش «مسخره» خواند، به کار گیرد.