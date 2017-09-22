محدودیت های ترافیکی در ۶ شهرستان آذربایجان غربی اعمال شد

سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به برگزاری مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در شش شهرستان ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، نقده و پیرانشهر از اولین دقایق امروز محدودیت های ترافیکی اعمال شده است.

وی با تشکر از همراهی و همکاری مردم در این خصوص افزود: محدودیت ترافیکی ارومیه از تقاطع ورزش، خیابان حسنی به سمت تقاطع مخابرات، شهرستان خوی از ابتدای میدان ولی عصر به سمت تقاطع مصلی و شهرستان سلماس از میدان استاد شهریار به سمت میدان توحید است.

به گفته اصلانی همچینین محدودیت ترافیکی شهرستان مهاباد:از میدان کوهسار به سمت پل حکمت، خیابان ساحلی به سمت میدان مادر، شهرستان نقده:از خیابان شاهد به سمت میدان جهاد و بلوار بسیج و شهرستان پیرانشهر: از تقاطع سعدی به سمت میدان قرآن(پیامبر اعظم (ص) اعمال شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: این محدودیت های ترافیکی از ساعت شش صبح امروز آغاز شده و تا پایان مراسم رژه نیروهای مسلح ادامه خواهد داشت.