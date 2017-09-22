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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۵

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

محدودیت های ترافیکی در ۶ شهرستان آذربایجان غربی اعمال شد

محدودیت های ترافیکی در ۶ شهرستان آذربایجان غربی اعمال شد

ارومیه – فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: امروز جمعه به دلیل برگزاری رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس محدودیت های ترافیکی در شش شهرستان استان اعمال شد.

سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به برگزاری مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در شش شهرستان ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، نقده و پیرانشهر از اولین دقایق امروز محدودیت های ترافیکی اعمال شده است.

وی با تشکر از همراهی و همکاری مردم در این خصوص افزود: محدودیت ترافیکی ارومیه از تقاطع ورزش، خیابان حسنی به سمت تقاطع مخابرات، شهرستان خوی از ابتدای میدان ولی عصر به سمت تقاطع مصلی و شهرستان سلماس از میدان استاد شهریار به سمت میدان توحید است.

به گفته اصلانی همچینین محدودیت ترافیکی شهرستان مهاباد:از میدان کوهسار به سمت پل حکمت، خیابان ساحلی به سمت میدان مادر، شهرستان نقده:از خیابان شاهد به سمت میدان جهاد و بلوار بسیج و شهرستان پیرانشهر: از تقاطع سعدی به سمت میدان قرآن(پیامبر اعظم (ص) اعمال شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: این محدودیت های ترافیکی از ساعت شش صبح امروز آغاز شده و تا پایان مراسم رژه نیروهای مسلح ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4094046

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