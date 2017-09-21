محرم فرصت مناسبی برای شناخت اهداف قیام امام حسین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شهرستان های سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، احمد همتی ضمن اشاره به اهمیت عاشورا و قیام امام حسین(ع)، تاکید کرد: محرم ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی، ماه ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیض و ذلت قلمداد شده که تار و پود ایران اسلامی با فرهنگ عاشورایی آمیخته است.

وی با بیان اینکه انقلاب ما با نام حسین(ع) گره خورده است، افزود: آن حضرت با خون خود عدالت، مظلومیت و عبودیت را عاشقانه تعبیر کرد و همه را به تلاش و مبارزه برای دستیابی به حقیقت زندگی فرا خواند چرا که پیام کربلا و عاشورا پیام حریت، عدالت، عزت و سرافرازی است و نباید این اهداف بزرگ در مکتب حسین(ع) فراموش شود.

عضو خانه با اشاره به اینکه هفته اول ماه محرم به هفته «احیای امر به معروف و نهی از منکر» نام گذاری شده است، تاکید کرد: این نام گذاری در واقع از این حقیقت ناشی می شود که در ذهنیت شیعیان، قیام عاشورا و نهضت حسینی با امر به معروف و نهی از منکر پیوند می خورد.

همتی بیان داشت: برگزاری پرشور عزاداری ایام سوگواری، تشریح ابعاد مختلف و فلسفه قیام عاشورا، درس ها و عبرت ها و آثار و برکات آن برای جذب نوجوانان و جوانان از جمله وظایف خطیری است که باید برای نسل امروز به شایستگی تبیین شود.

وی افزود: امیدواریم در محرم جاری نیز مردم محب اهل بیت (ع) و مسئولان هیئت ها و تشکل های دینی و مذهبی، همنوا با سایر عزاداران حسینی، فرمایشات امام راحل(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برپایی مجالس و آئین های سوگواری الهام بخش و عاری از هر گونه آسیب و انحراف تلاش کنند.