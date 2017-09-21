۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲:۴۳

نگرانی شدید مصر نسبت به همه پرسی اقلیم کردستان عراق

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای نسبت به پیامدهای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدا داد و بر وحدت عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای در خصوص پیامدهای همه پرسی اقلیم کردستان گفت: نگرانی مصر اساسا از تاکید این کشور بر وحدت و ثبات عراق و ادامه یافتن رابط برادری و اتحادی است که تمام اقشار ملت عراق را در برمیگیرد.

در ادامه این بیانیه بر ضرورت توجه به پیامدهای طولانی مدت برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر ثبات و امنیت این کشور و خاورمیانه تاکید شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: باید سازوکارهایی که اجازه برگزاری گفتگوهای بیشتر میان دولت عراق و اقلیم کردستان این کشور را در خصوص مسائل اختلافی می دهد فعال شود تا به توافقاتی  در خصوص محافظت از عراق و وحدت آن دست یافت.

پیشتر نیز علاء موسی، سفیر مصر در عراق در واکنش به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت: ما مخالف هر اقدام یکجانبه که به وحدت عراق لطمه وارد کند هستیم.

فاطمه صالحی

