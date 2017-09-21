نگرانی شدید مصر نسبت به همه پرسی اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای در خصوص پیامدهای همه پرسی اقلیم کردستان گفت: نگرانی مصر اساسا از تاکید این کشور بر وحدت و ثبات عراق و ادامه یافتن رابط برادری و اتحادی است که تمام اقشار ملت عراق را در برمیگیرد.

در ادامه این بیانیه بر ضرورت توجه به پیامدهای طولانی مدت برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر ثبات و امنیت این کشور و خاورمیانه تاکید شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: باید سازوکارهایی که اجازه برگزاری گفتگوهای بیشتر میان دولت عراق و اقلیم کردستان این کشور را در خصوص مسائل اختلافی می دهد فعال شود تا به توافقاتی در خصوص محافظت از عراق و وحدت آن دست یافت.

پیشتر نیز علاء موسی، سفیر مصر در عراق در واکنش به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت: ما مخالف هر اقدام یکجانبه که به وحدت عراق لطمه وارد کند هستیم.