آزاد سازی ۸۷ درصد از خاک سوریه از دست گروه تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در خصوص عملکرد این کشور در سوریه تا تاریخ ۲۰ سپتامبر آمده است: نیروهای هوایی روسیه به طور کلی بیش از ۳۰ هزار سورتی رزمی برگزار کردند که به دنبال آن ۹۶ هزار و ۸۲۸ مقر تروریستی نابود شد.

در این بیانیه تاکید شده است: حملات هوایی نیروهای روسی به نابودی ۸ هزار و ۳۳۲ مرکز فرماندهی و ۵۳ هزار و ۷۰۷ محل تجمع عناصر مسلح و ۹۷۰ پایگاه آموزشی تروریستها و ۶ هزار و ۷۶۹ انبار سلاح و ۹ هزار و ۳۲۸ موضع دیگر شده است.

در این بیانیه آمده است:تاکنون ۸۷.۴ درصد از خاک سوریه که در دست گروه تروریستی داعش بوده از زمان آغاز عملیات روسیه در این کشور در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ آزاد شده است.